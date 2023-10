Der Astrophysiker Hubert Reeves stirbt im Alter von 91 Jahren

Der Astrophysiker Hubert Reeves, bekannt für seine Beiträge zur Popularisierung der Weltraumwissenschaft, verstarb im Alter von 91 Jahren. Reeves wurde am 13. Juli 1932 in Montreal geboren und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für die Geschichte des Universums. Er war ein hervorragender Physiker und verfolgte eine Karriere in der Astronomie, wo er an der Cornell University promovierte.

Reeves war in den 1960er Jahren wissenschaftlicher Berater der NASA und wurde später Forschungsdirektor am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS). Im Laufe seiner Karriere verfasste er Bücher und produzierte Dokumentarfilme, die sich mit der grundlegenden Frage beschäftigten, ob das Universum einen Sinn hat.

Neben seiner Arbeit in der Astrophysik war Reeves ein begeisterter Umweltaktivist. Im Jahr 2014 appellierte er leidenschaftlich an die Politik, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass der Planet unbewohnbar wird. Er glaubte, dass die Rettung des Planeten eine Herzensangelegenheit sei und betonte, dass die Ökologie Millionen kleiner Probleme umfasst, deren Lösung täglichen Einsatz erfordert.

Reeves‘ Sohn, Benoit Reeves, gab den Tod seines Vaters auf Facebook bekannt, drückte die Trauer der Familie aus und erklärte: „Unser lieber Vater ist zu den Sternen gegangen.“

Hubert Reeves hinterlässt ein Erbe wissenschaftlicher Beiträge und seines Engagements für die Erhaltung unseres Planeten. Er wird für seine Fähigkeit in Erinnerung bleiben, das Publikum mit seiner Begeisterung für die Weltraumwissenschaft und seinem Engagement für die Sensibilisierung für Umweltthemen zu fesseln.

Titel: Der kanadisch-französische Astrophysiker Hubert Reeves stirbt im Alter von 91 Jahren

Quelle: Phys.org

Definitionen:

Astrophysiker – ein Wissenschaftler, der Himmelsobjekte, einschließlich Sterne, Galaxien und das Universum als Ganzes, untersucht.

Popularisieren – ein Thema für die breite Öffentlichkeit zugänglicher und ansprechender machen.

Raumzeit – der konzeptionelle Rahmen, in dem davon ausgegangen wird, dass physikalische Ereignisse gleichzeitig in Raum und Zeit stattfinden, wie in Einsteins Relativitätstheorie beschrieben.

Wissensdurst – ein starker Wunsch und eine starke Neugier, neue Informationen und Erkenntnisse zu erlangen.

Sternbilder – Gruppen von Sternen, die erkennbare Muster oder Formen bilden.

Doktortitel – der höchste akademische Grad, der von einer Universität oder Hochschule für fortgeschrittene Forschung verliehen wird.

CNRS – das Nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung, die größte staatliche Forschungsorganisation in Frankreich.

Umweltaktivist – jemand, der sich für den Schutz der Umwelt einsetzt und sich für positive Veränderungen einsetzt.

Elysee-Palast – die offizielle Residenz des französischen Präsidenten.

AFP – Agence France-Presse, eine führende internationale Nachrichtenagentur.