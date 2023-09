Canadarm3: Kanadas Beitrag zur Monderforschung

Die Canadian Space Agency (CSA) macht mit ihrer neuesten Kreation, Canadarm3, Fortschritte in der internationalen Weltraumforschung. Canadarm3 wurde vom ehemaligen U of T-Doktoranden Jamil Shariff entwickelt und ist ein autonomes System, das aus zwei Roboterarmen besteht, die an der Gateway-Raumstation der NASA im Mondorbit befestigt werden. Diese bahnbrechende Mission wird einen erweiterten Blick auf die Mondoberfläche ermöglichen, der sonst von der Erde aus nicht möglich wäre.

Canadarm3 ist die neueste Version des vorherigen Roboterarmsystems der CSA, Canadarm. Der ursprüngliche Canadarm wurde in den 1970er Jahren von der NASA in Auftrag gegeben, um Fracht aus ihren Raumfähren zu entladen. Seitdem hat Canadarm zahlreiche Erfolge erzielt, darunter den Start von Satelliten in die Umlaufbahn, das Einfangen treibender Satelliten zur Reparatur, die Unterstützung von Astronauten-Weltraumspaziergängen und den Aufbau der Internationalen Raumstation (ISS). Canadarm könnte mit minimalem Stromverbrauch über 30,000 Kilogramm heben.

Obwohl Canadarm seine letzte Mission im Jahr 2011 abschloss, wurde von der CSA eine neue Version namens Canadarm2 gebaut. Canadarm2 mit einer Länge von 17 Metern führt Wartungsaufgaben rund um die ISS durch, transportiert Vorräte und Astronauten und führt „kosmische Fänge“ durch, indem es ankommende unbemannte Schiffe andockt. Es ist für den autonomen Betrieb konzipiert und kann im Weltraum seine eigenen Teile austauschen.

Canadarm3 wird ein bedeutender Meilenstein in der Weltraumforschung sein, da es sich der Raumstation Gateway in der Mondumlaufbahn anschließt. Das Gateway wird 2025 starten und als erste Raumstation in der Mondumlaufbahn dienen. Sein Zweck besteht darin, Beobachtungen der Mondoberfläche zu ermöglichen, die gesundheitlichen Auswirkungen außerhalb des Erdmagnetfelds zu verstehen, neue Technologien zu testen und als Sprungbrett für zukünftige Marsmissionen zu dienen. Canadarm3 wird bei der Wartung, dem Fahrzeugmanagement, dem „Einfangen“ von Fahrzeugen und verschiedenen anderen Aufgaben an Bord des Gateways behilflich sein. Seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten ermöglichen es ihm möglicherweise sogar, nicht-manuelle Aufgaben auszuführen und die Ressourcennutzung zu optimieren.

Als Gegenleistung für ihren Beitrag zur Gateway-Mission erhält die CSA die Möglichkeit, kommerzielle Weltraumaktivitäten und wissenschaftliche Demonstrationen durchzuführen und kanadische Astronauten zum Mond zu schicken. Tatsächlich wird Jeremy Hansen Teil der Besatzung der Artemis-II-Mission sein und ist damit der erste kanadische Astronaut, der zum Mond fliegt.

Die Canadarm-Roboter erweitern nicht nur Kanadas Präsenz im Weltraum und vertiefen unser Wissen über das Universum, sondern treiben auch Fortschritte in der Robotik voran, die praktische Anwendungen auf der Erde haben. Die in diesen Systemen verwendete Technologie hat den Weg für Innovationen im Gesundheitswesen geebnet, wie beispielsweise neuroArm, den ersten Roboter, der in der Lage ist, Neurochirurgie in einem MRT-Gerät durchzuführen.

