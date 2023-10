Leidenschaftliche Astronomen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten reisen in die USA, um die Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ mitzuerleben

Leidenschaftliche Astronomen und Beobachter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) planen, in die Vereinigten Staaten zu reisen, um die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis, die allgemein als „Feuerringfinsternis“ bekannt ist, mitzuerleben. Die Sonnenfinsternis, die am 14. Oktober stattfinden wird, wird im arabischen Raum nicht sichtbar sein.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond vor der Sonne, verdeckt sie teilweise und erzeugt einen prächtigen Ring aus ungefiltertem Sonnenlicht, den sogenannten Ring. Hasan Al Hariri, CEO der Dubai Astronomy Group, erklärte, dass die Sonnenfinsternis in den USA sichtbar sein werde, insbesondere an der Westküste, in der Karibik und in Südamerika. Es wird erwartet, dass es sich um eine der längsten und klarsten Sonnenfinsternisse der letzten Jahre handelt.

Um eine sichere Beobachtung des astronomischen Ereignisses zu gewährleisten, ist die Verwendung einer geeigneten Schutzbrille unerlässlich. Die Dauer der Sichtbarkeit variiert je nach Ort auf dem Weg der Sonnenfinsternis und liegt zwischen etwas mehr als einer Minute und fast fünf Minuten.

Obwohl die Sonnenfinsternis in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht sichtbar sein wird, plant die Dubai Astronomy Group, das Ereignis live auf ihrem YouTube-Kanal und anderen Social-Media-Plattformen zu übertragen. Dadurch können Himmelsbeobachter aus der ganzen Welt Zeuge dieses einzigartigen Phänomens werden.

Die letzte in den Vereinigten Arabischen Emiraten sichtbare ringförmige Sonnenfinsternis fand im Dezember 2019 statt, während das Ereignis davor 172 Jahre zurückliegt. Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond direkt zwischen Sonne und Erde steht und einen Schatten auf unseren Planeten wirft. Eine ringförmige Sonnenfinsternis verdeckt im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis den Mond nicht vollständig und erweckt den Eindruck einer dunklen Scheibe, die von einem leuchtenden Ring umgeben ist.

Die ringförmige Sonnenfinsternis soll in Oregon um 12.13:8.13 Uhr EDT (1.03:14 Uhr VAE-Zeit) beginnen und die Vereinigten Staaten gegen 1.19:30 Uhr EDT verlassen. Anschließend geht es weiter nach Südosten in Richtung Mittel- und Südamerika. In Washington beginnt die partielle Sonnenfinsternis am 2.39. Oktober mittags und erreicht ihren Höhepunkt um XNUMX:XNUMX Uhr EDT, wobei etwa XNUMX Prozent der Sonnenscheibe vom Mond verdeckt werden. Die Sonnenfinsternis endet um XNUMX:XNUMX Uhr EDT.

Dieses himmlische Ereignis wird unter Beteiligung der NASA und verschiedener astronomischer Gesellschaften in Nord- und Südamerika die Aufmerksamkeit von Astronomen und Himmelsbeobachtern auf der ganzen Welt auf sich ziehen. Es wird auch als Vorbereitung für eine weitere vollständige Sonnenfinsternis dienen, die nächstes Jahr im April in den USA stattfinden wird.

