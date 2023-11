Können mehrere Gravitationslinsen die Kommunikationslücke schließen?

By

Die Erforschung der Wunder des Universums hat diejenigen, die durch Teleskope blicken, schon immer fasziniert. Eines der faszinierendsten Phänomene im Weltraum ist der Gravitationslinseneffekt, bei dem die Schwerkraft großer Galaxienhaufen das Licht beugen und so als natürliche Teleskope fungieren kann. Der Physiker Viktor T. Toth stellt jedoch eine interessante Frage: Können mehrere Gravitationslinsen aneinandergereiht werden, um eine „Kommunikationsbrücke“ zwischen Zivilisationen zu schaffen?

Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie erklärt, wie die Anwesenheit von Materie den Raum verzerren kann. Stellen Sie sich eine Bowlingkugel vor, die in der Mitte einer Gummiplatte liegt und eine Vertiefung in der Oberfläche verursacht. Am Ball vorbeirollende Objekte würden sich durch diesen „gekrümmten Raum“ bewegen und veränderte Bahnen erfahren. Dieses Konzept wird bei Weltraummissionen verwendet, um die Flugbahnen von Raumfahrzeugen anzupassen.

Ebenso wird Licht, das an massiven Objekten wie Galaxienhaufen vorbeigeht, von diesem Phänomen beeinflusst, was zu Gravitationslinsen führt. Der erste Beweis dafür, dass Licht von einem massiven Objekt abgelenkt wird, wurde 1919 beobachtet. Gravitationslinsen wurden später im Jahr 1979 entdeckt und boten Astronomen die Möglichkeit, die Verteilung der Materie im Linsenhaufen zu untersuchen und entfernte Objekte einfacher zu beobachten.

Toth erforscht die Idee, dass mehrere Gravitationslinsen das Licht verstärken und möglicherweise eine Kommunikationsbrücke zwischen Zivilisationen schaffen könnten. Während eine einzelne Linse bereits für eine Verstärkung sorgt, schlägt Toth vor, dass ein System aus mehreren Linsen noch mehr bieten könnte. Seine Studie konzentrierte sich jedoch auf ein entlang der Mittelachse ausgerichtetes Zwei-Linsen-System, fand jedoch keine Vorteile oder zusätzliche Signalverstärkung im Vergleich zu einem Ein-Linsen-System.

Verschiedene Techniken, darunter Photonenkartierung und Wellentheorie, wurden auf das Zwei-Linsen-System angewendet und lieferten ähnliche Ergebnisse. Computergrafiken und Raytracing wurden verwendet, um visuelle Merkmale des Systems zu identifizieren, die auf das Vorhandensein zweier konzentrischer Einstein-Ringe schließen lassen. Allerdings wäre es äußerst schwierig, diese Ringe in realen Szenarien zu entdecken.

FAQ

Können mehrere Gravitationslinsen Licht für Kommunikationszwecke verstärken?

Obwohl das Konzept faszinierend ist, zeigt die Studie von Viktor T Toth, dass ein Mehrlinsensystem im Vergleich zu einem Einzellinsensystem keine wesentlichen Vorteile oder zusätzliche Signalverstärkung bietet. Daher bleibt der Einsatz von Gravitationslinsen als Mittel zur kosmischen Fernkommunikation vorerst eine Science-Fiction-Idee.

Wie funktionieren Gravitationslinsen?

Gravitationslinsen entstehen, wenn die Schwerkraft eines massiven Objekts, beispielsweise eines Galaxienhaufens, das an ihm vorbeiströmende Licht beugt. Dieser Biegeeffekt wirkt wie eine natürliche Linse und ermöglicht es Astronomen, entfernte Objekte und die Verteilung der Materie im Linsencluster zu untersuchen.

Quellen: Autor Viktor T Toth: [Link](https://viktortoth.net/)