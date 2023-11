Erforschung der Möglichkeit doppelter Gravitationslinsen

Wenn Sie jemals die Geheimnisse des Universums durch ein Teleskop bestaunt haben, sind Sie vielleicht auf das Konzept der Gravitationslinse gestoßen. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Schwerkraft großer Galaxienhaufen den Weg des Lichts krümmt und uns ein natürliches Teleskop zur Beobachtung entfernter Objekte in Raum und Zeit bietet.

Der renommierte Physiker Albert Einstein beschrieb in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie, wie Materie den Raum verzerren kann. Dieses Konzept ist vergleichbar mit dem Platzieren eines schweren Gegenstands, etwa einer Bowlingkugel, auf einer Gummiplatte und dem Beobachten, wie dieser eine Senke erzeugt. Wenn Licht an massiven Objekten wie Galaxienhaufen vorbeigeht, ändert sich in ähnlicher Weise seine Bahn aufgrund der Krümmung des Raums, was zu einer Gravitationslinse führt.

Kürzlich stellte der theoretische Physiker Viktor T. Toth eine interessante Frage: Können mehrere Gravitationslinsen aneinandergereiht werden, um eine „Kommunikationsbrücke“ zu bilden, die es Zivilisationen ermöglicht, zu kommunizieren? Toth ging in einem auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichten Artikel näher auf diese Möglichkeit ein.

Bei einer herkömmlichen Gravitationslinse fungiert ein massives Objekt – etwa ein Galaxienhaufen – als Linse zwischen einem entfernten Objekt und der Erde. Das Licht des entfernten Objekts wird um den Galaxienhaufen herum gebogen, sodass Astronomen die Verteilung der Materie innerhalb des Linsenhaufens untersuchen und das entfernte Objekt klarer beobachten können. Toth stellte die Hypothese auf, dass mehrere Gravitationslinsen, ähnlich einem Teleskop mit mehreren Linsen, die Lichtverstärkung verbessern könnten.

Toth untersuchte verschiedene Kombinationen mehrerer Gravitationslinsen, fand jedoch keine Vorteile oder zusätzliche Signalverstärkung im Vergleich zu einem Einzellinsensystem. Obwohl Toth sich auf ein Zweilinsensystem konzentrierte, das als Gravitationslinsenbrücke bekannt ist und entlang der Mittelachse des Systems ausgerichtet ist, gab es keine Durchbrüche. Auch die Anwendung der Wellentheorie des Lichts und der Strahlverfolgungstechniken führte zu ähnlichen Ergebnissen – bei einem System mit zwei Linsen wurden im Vergleich zu einem System mit einer Linse keine signifikanten Vorteile beobachtet.

Während das Konzept, eine Linsenbrücke für die Kommunikation mit entfernten Zivilisationen zu nutzen, faszinierend ist, deuten Toths Forschungen darauf hin, dass die Entdeckung doppelter Gravitationslinsen und deren Verwendung als kosmisches Telefon zumindest vorerst Science-Fiction bleiben. Auch wenn sie existieren mögen, stellen die praktischen Herausforderungen bei ihrer Entdeckung und Nutzung ein erhebliches Hindernis dar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erforschung von Doppelgravitationslinsen faszinierende Möglichkeiten eröffnet, die aktuelle Forschung jedoch nur begrenzt vielversprechend ist. Es ist eine Erinnerung daran, wie viel mehr es über die Weite des Universums und die Phänomene, die es formen, zu lernen gibt.

