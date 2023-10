By

Evolution und Physik werden oft als zwei unterschiedliche Bereiche betrachtet, aber aktuelle, in renommierten Fachzeitschriften veröffentlichte Arbeiten haben versucht, eine Brücke zwischen diesen Disziplinen zu schlagen. Allerdings wurde insbesondere einer dieser Artikel wegen seines schlechten Schreibstils und der falschen Darstellung der Beziehung zwischen Evolution und Physik kritisiert.

Der schlecht geschriebene Aufsatz führt in die Aufbautheorie ein, die Einblicke in natürliche Bedingungen bietet, die kombinatorische Chemie und die Erzeugung komplexer Moleküle ermöglichen. Allerdings behaupten die Autoren, die Chemiker sind, fälschlicherweise, dass Physik und Biologie unvereinbar seien. In Wirklichkeit ist die Evolution vollständig mit der Physik vereinbar, und dies ist seit langem bekannt.

Die Versammlungstheorie stellt einen Rahmen dar, der darauf abzielt, das Konzept eines „Objekts“ in Bezug auf die Gesetze der Physik neu zu definieren. Die Theorie legt nahe, dass Objekte physische Einheiten wie Atome, aber auch nichtphysische Konzepte wie menschliche Sprachen und Meme umfassen könnten. Der Artikel erläutert diese Theorie jedoch nicht ausreichend, was Verwirrung stiftet und das Verständnis erschwert.

Um die Versammlungstheorie besser zu verstehen, ist es hilfreich, sie im Hinblick auf die Chemie zu betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie werfen eine Mischung aus einfachen Chemikalien zusammen und beobachten die Reaktionen. Das Ergebnis wäre typischerweise eine Kombination von Polymeren, die jeweils aus einer zufälligen Anordnung einfacher Chemikalien zusammengesetzt sind. In der Realität beobachten wir jedoch oft eine begrenzte Anzahl sehr beliebter Kombinationen. Dies ähnelt der Art und Weise, wie die Evolution eine begrenzte Anzahl funktioneller Proteine ​​aus der riesigen potenziellen Population auswählt.

Die Assemblierungstheorie geht davon aus, dass jede Population von Molekülen als Ergebnis der für den Assemblierung erforderlichen Mindestanzahl an Schritten und der Anzahl vorhandener Kopien betrachtet werden kann. Damit wird berücksichtigt, dass die endgültige Population durch die Geschichte und Kontingenz der frühen Montageschritte beeinflusst wird. Die Theorie eignet sich zur quantitativen Unterscheidung zwischen zufällig zusammengesetzten Polymeren und solchen, die aus mehreren Kopien eines einzelnen Monomers bestehen.

Obwohl die Versammlungstheorie potenzielle Anwendungen hat, ist es wichtig, ihre Grenzen zu erkennen und eine falsche Darstellung der Beziehung zwischen Evolution und Physik zu vermeiden. Die Evolution bleibt im Einklang mit den Gesetzen der Physik und kann innerhalb bestehender Rahmenbedingungen verstanden werden.

Quellen:

– Originalquellenartikel von Andriy Onufriyenko