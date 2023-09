Das Potenzial der Ozeane, Kohlendioxid zu speichern und den Klimawandel abzuschwächen

Die Ozeane der Erde bedecken einen erheblichen Teil ihrer Oberfläche, etwa 70 %, und haben die Fähigkeit, Kohlendioxid zu speichern, ein Treibhausgas, das zum Klimawandel beiträgt. Diese Fähigkeit der Ozeane, Kohlendioxid einzufangen und zurückzuhalten, wird von Wissenschaftlern eingehend untersucht, um die Dynamik und das Potenzial der Kohlenstoffbindung zu verstehen.

Der US Geological Survey (USGS) und seine Partner führen Forschungen durch, um verschiedene Aspekte der Kohlenstoffspeicherung in den Ozeanen zu untersuchen. Diese Studien zielen darauf ab, zu bestimmen, wie Kohlenstoff in die Ozeane gelangt, wie viel Kohlenstoff derzeit gebunden ist, welches Potenzial für eine erhöhte Bindung besteht und wie lange die Kohlenstoffspeicherung dauert. Darüber hinaus erforschen Wissenschaftler die Rolle bestimmter Mineralien bei der Verbesserung des Speicherprozesses und der Eindämmung der Ozeanversauerung.

Ein Schwerpunkt des USGS ist der Kohlenstofftransport von Gezeitenfeuchtgebieten in die Ozeane. Gezeitenfeuchtgebiete dienen als Verbindung zwischen Land und Meer, und Pflanzen in diesen Gebieten absorbieren Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Ein Teil dieses Kohlenstoffs wird in den Wurzeln und im Boden der Pflanzen gespeichert, während ein Teil ins Meerwasser übertragen wird. Der verbleibende Kohlenstoff wird als Kohlendioxid wieder in die Atmosphäre abgegeben. Die Untersuchung dieser Kohlenstoffbewegung liefert wertvolle Erkenntnisse zur Eindämmung der Ozeanversauerung.

Ein weiteres von der USGS geleitetes Projekt untersucht das Potenzial der Zugabe des Minerals Olivin an Küsten, um die Kohlenstoffspeicherung in den Ozeanen zu erhöhen. Es ist bekannt, dass Olivin auf natürliche Weise Kohlendioxid absorbiert und in Form von hellgrünem Sand in Küstenregionen gelangen kann. Forscher untersuchen, wie Olivin die Chemie des Meerwassers verändert und ob es aus Feuchtgebieten freigesetztes Kohlendioxid effektiv einfangen und zurückhalten kann.

Diese wissenschaftlichen Bemühungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung für Regierungen, Organisationen und private Einrichtungen, die sich mit Landmanagement und Küstensanierung befassen. Das Verständnis der Kohlenstoffspeicherfähigkeiten in den Ozeanen hilft bei der Planung der Infrastruktur, der Bewältigung des Anstiegs und der Erosion des Meeresspiegels und der Bewertung von Strategien zur Reduzierung des atmosphärischen Kohlenstoffs.

Das USGS nutzt verschiedene Methoden zur Messung des Kohlenstoffaustauschs, darunter transparente Zylinderkammern zur Überwachung des Gasaustauschs zwischen Ökosystemen und der Atmosphäre. Sensortechnologie wird eingesetzt, um den Wasserfluss zwischen Feuchtgebieten und dem Ozean zu messen und die Wasserchemie zu analysieren. Durch die Kombination dieser Messungen mit Satellitenbildern können Wissenschaftler die Bewegung von Kohlenstoff in Feuchtgebieten und das Potenzial für eine erhöhte Kohlenstoffspeicherung in Ozeanen abschätzen.

Kooperationspartnerschaften sind für diese Forschungsbemühungen von wesentlicher Bedeutung. Das USGS arbeitet mit Bundesbehörden, akademischen Institutionen und Industriepartnern zusammen, um die Wissensbasis zu erweitern und Innovationen bei der Kohlenstoffbindung voranzutreiben. Partner wie die National Oceanic and Atmospheric Association, der National Park Service und die Woods Hole Oceanographic Institution bringen Fachwissen und Ressourcen ein, um umfassende Studien zu ermöglichen.

Insgesamt öffnen Wissenschaftler durch die Erforschung des Potenzials der Ozeane zur Speicherung von Kohlendioxid Türen für wirksame Strategien zur Eindämmung des Klimawandels. Das Verständnis der Rolle von Feuchtgebieten und Ozeanen im Kohlenstoffkreislauf trägt zu einem umfassenden Ansatz zur Bekämpfung der vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen und des Klimawandels bei.

Definitionen:

– Kohlenstoffsequestrierung: Der Prozess der Erfassung und Speicherung von Kohlendioxid, um seine Freisetzung in die Atmosphäre zu verringern.

– Versauerung der Ozeane: Der anhaltende Abfall des pH-Werts der Ozeane der Erde, der hauptsächlich durch die Aufnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre verursacht wird.

– Olivin: Ein Mineral, das auf natürliche Weise Kohlendioxid absorbiert und zur Verbesserung der Kohlenstoffspeicherung in den Ozeanen genutzt werden kann.

