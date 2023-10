Verwendung generativer KI zur Untersuchung des P-gegen-NP-Problems

Ein kürzlich erschienener Artikel mit dem Titel „Large Language Model for Science: A Study on P vs. NP“ untersucht das Potenzial generativer KI bei der Lösung eines der wichtigsten ungelösten Probleme in der Informatik. Die Kernfrage dieses Problems ist, ob P (Polynomzeit) gleich NP (nichtdeterministische Polynomzeit) ist.

Hauptautor Qingxiu Dong und ein Forscherteam von Microsoft, der Peking-Universität, der Beihang-Universität und der Beijing Technology and Business University nutzten das große Sprachmodell GPT-4 von OpenAI, um tief in dieses Problem einzutauchen. Sie wandten eine sokratische Methode an und führten eine Reihe von Eingabeaufforderungen und Antworten mit GPT-4 durch, um nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Forscher fanden heraus, dass GPT-4 tendenziell die Schlussfolgerung stützt, dass P nicht gleich NP ist. Sie behaupten, dass diese Arbeit zeigt, dass große Sprachmodelle das Potenzial haben, über die Generierung von Text hinauszugehen und tatsächlich zu wissenschaftlichen Entdeckungen beitragen können. Sie bezeichnen diese Aussicht als „LLMs for Science“.

Um GPT-4 bei der Erforschung der Mathematik hinter P = NP zu leiten, konditionierten die Forscher seine Antworten mit Aufforderungen wie „Sie sind ein weiser Philosoph“ oder „Sie sind ein Mathematiker, der sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie auskennt.“ In 97 sofortigen Runden veranlassten sie GPT-4, zu beweisen, dass P nicht gleich NP ist, indem sie annahmen, dass dies der Fall sei, und dann einen Widerspruch fanden, der als Widerspruchsbeweis bezeichnet wird.

Das Team argumentiert, dass ihr Dialog mit GPT-4 die Fähigkeit großer Sprachmodelle demonstriert, mit Menschen bei der Lösung äußerst komplexer Probleme zusammenzuarbeiten. Sie betonen, dass die möglichen Anwendungen über die reine Textgenerierung hinausgehen und neue Wege für die wissenschaftliche Erforschung eröffnen.

Zusammenfassend zeigt diese Studie die Fähigkeit generativer KI, insbesondere GPT-4, neue Erkenntnisse zum P- vs. NP-Problem zu liefern. Durch die Teilnahme an einem Hin- und Her-Dialog konnten die Forscher wertvolle Standpunkte aus dem Modell extrahieren. Diese Arbeit unterstreicht das Potenzial großer Sprachmodelle, bei der Lösung komplexer Probleme zu helfen und zum wissenschaftlichen Fortschritt beizutragen.

Quellen:

