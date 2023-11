Verbesserte Gesteinsverwitterung: Eine transformative Technologie zur Kohlenstoffentfernung

By

Enhanced Rock Weathering (ERW) revolutioniert den Bereich der Kohlenstoffentfernung und zieht erhebliche Investitionen namhafter Akteure wie Microsoft nach sich. Diese innovative Technologie, die auf mineralreichen Gesteinen wie Basalt basiert, bietet eine skalierbare Lösung, die nicht nur Kohlenstoff in Ozeanen bindet, sondern auch Nährstoffe in müden Böden wieder auffüllt.

Der ERW-Prozess ist relativ unkompliziert. Mineralreiches Gestein wie Basalt wird zu feinem Pulver zerkleinert und über Felder und Wiesen verteilt. Wenn das Gestein mit CO2 und Wasser in der Atmosphäre reagiert, bilden sich Karbonate, wodurch das CO2 effektiv gebunden wird. Im Laufe der Zeit gelangen diese Karbonate nach und nach in Flüsse und Bäche und landen schließlich auf dem Meeresgrund.

Obwohl die Wirksamkeit von ERW nicht in Frage gestellt wird, bestehen immer noch Bedenken hinsichtlich der wissenschaftlichen Belastbarkeit, die seine Behauptungen stützt. Allerdings ist das Interesse an ERW sprunghaft angestiegen, und kommerzielle Unternehmen haben ein enormes Interesse am Potenzial der Technologie bekundet.

Basalt, oft als „Muttergestein“ bezeichnet, ist aufgrund seines Vorkommens auf der Erde ein idealer Kandidat für die Ausweitung der ERW-Bemühungen. Es ist reich an den wesentlichen Elementen, die für die Kohlenstoffbindung erforderlich sind, wie Kalzium- und Magnesiumsilikate, sowie an essentiellen Nährstoffen wie Phosphor und Kalium für Nutzpflanzen. Auch Olivin, ein weiteres Mineral mit sequestrierender Wirkung, hat Aufmerksamkeit erregt. Unternehmen wie Eion Carbon erforschen die Verwendung von Olivin zur Kohlenstoffentfernung.

Neben Basalt und Olivin könnte auch ungenutzter Beton als potenzieller Zuschlagstoff für ERW dienen. Obwohl sich die Betonoption noch in der Entwicklung befindet, erweist sich die Pulverisierung von Altbeton zu feinem Staub als vielversprechende Methode zur Kohlenstoffbindung.

ERW verfügt über ein enormes Potenzial zur Reduzierung der COXNUMX-Emissionen. Sein einfacher Anwendungsprozess erfordert keine externe Energiezufuhr, was es zu einer attraktiven Lösung zur Kohlenstoffentfernung macht. Während Basalt nach wie vor die erste Wahl ist, werden andere Zuschlagstoffe wie Olivin und Beton auf ihre einzigartigen Vorteile hin untersucht.

Da sich ERW weiterentwickelt, müssen robuste Methoden zur Überprüfung der CO2-Entfernung etabliert werden. Angesichts der anhaltenden Forschung und des kommerziellen Interesses ist die verbesserte Gesteinsverwitterung als transformative Technologie zur Bekämpfung des Klimawandels vielversprechend.

FAQ

1. Was ist Enhanced Rock Weathering (ERW)?

Enhanced Rock Weathering (ERW) ist eine Technologie zur Kohlenstoffentfernung, bei der pulverisiertes, mineralreiches Gestein wie Basalt auf Feldern und Grasland verteilt wird. Die Gesteine ​​reagieren mit CO2 und Wasser in der Atmosphäre unter Bildung von Karbonaten, wodurch Kohlenstoff effektiv gebunden und schließlich am Meeresgrund abgelagert wird.

2. Welche Vorteile bietet ERW?

ERW bietet zahlreiche Vorteile, darunter Kohlenstoffbindung, verbesserte Bodengesundheit und höhere Ernteerträge. Es bietet eine skalierbare Lösung, um der Atmosphäre Kohlendioxid zu entziehen und gleichzeitig ausgelaugte Böden mit essentiellen Nährstoffen anzureichern.

3. Welche Gesteine ​​werden üblicherweise in ERW verwendet?

Basalt, ein vulkanisches Mineral, ist aufgrund seiner Häufigkeit und reichhaltigen Mineralzusammensetzung eines der am häufigsten verwendeten Gesteine ​​in ERW. Olivin, ein weiteres Mineral, das im Untergrund der Erde vorkommt, hat sich ebenfalls als vielversprechend für die Kohlenstoffentfernung erwiesen.

4. Wie trägt ERW zur Kohlenstoffentfernung bei?

ERW trägt dazu bei, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, indem es CO2 in stabile Carbonate umwandelt. Diese Karbonate gelangen nach und nach in die Gewässer und setzen sich schließlich auf dem Meeresgrund ab, wodurch der Kohlenstoff effektiv und langfristig gespeichert wird.

5. Vor welchen Herausforderungen steht ERW?

Während die Wirksamkeit von ERW unbestritten ist, besteht Bedarf an robusten Methoden zur Überprüfung der CO2-Entfernung. Darüber hinaus bleiben die Skalierbarkeit und Logistik der Implementierung von ERW in großem Maßstab Bereiche der Exploration und Entwicklung.