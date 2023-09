Irland könnte ein atemberaubendes Schauspiel der Nordlichter erleben

By

Irische Sterngucker haben möglicherweise am 23. September die Gelegenheit, Zeuge einer bemerkenswerten Darstellung der Nordlichter zu werden. Die Tag-und-Nachtgleiche im September könnte zu einem spektakulären Schauspiel der Aurora Borealis führen, insbesondere entlang der ländlichen Küsten im Norden Irlands. Abhängig von den Wetterbedingungen besteht auch die Möglichkeit, dass die Lichter in anderen Gebieten wie Mayo, Ashbourne und Dublin sichtbar sind. Das Nordlicht weist schillernde Grün-, Rosa- und Rottöne auf, die durch die Wechselwirkung von Partikeln mit der Erdatmosphäre entstehen.

David Moore, Herausgeber der Zeitschrift Astronomy Ireland, erklärte, dass die Tagundnachtgleiche aufgrund der Neigung der Erde zur Sonne die Wahrscheinlichkeit erhöht, das Nordlicht zu sehen. Während eine ruhige Sonne jede Chance, das Phänomen zu beobachten, ausschließt, kann selbst eine bescheidene Explosion auf der Sonne während der Tagundnachtgleiche eine Erscheinung des Polarlichts auslösen. Moore schlug vor, dass die Bewohner der Nordküste Irlands eine bessere Sicht hätten, da sie über den Atlantischen Ozean blicken könnten, ohne dass sie durch die Lichter der Stadt in der Ferne gestört würden.

Allerdings warnte Moore davor, sich zu große Hoffnungen auf die Beobachtung der Gesamtschau zu machen, da diese stark von den Wetterbedingungen abhängt. Das unvorhersehbare Wetter in Irland führt häufig zu einer Wolkendecke, die die Sicht beeinträchtigen kann. Dennoch gibt es im Land Zeiten mit klarem Himmel, und die neueste Wettervorhersage für den 23. September deutet auf die Möglichkeit eines klaren Himmels nach einer Regenperiode hin. Dies gibt Sternguckern in Irland, die sehnsüchtig ein schillerndes Schauspiel am Nachthimmel erwarten, etwas Hoffnung.

Quellen: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann