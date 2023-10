Eine neue Perspektive auf die Astronomie: Die Wiederentdeckung der antiken Wissenschaft

Dr. Maggie Aderin-Pocock, eine angesehene Astronomin und Moderatorin der BBC-Sendung „The Sky at Night“, hat eine Leidenschaft für alles, was mit dem Weltraum zu tun hat. Sie geht jedoch über die traditionellen westlichen Ansichten der Astronomie hinaus und sucht Inspiration und Wissen bei alten Zivilisationen. In ihrem neuen Buch „The Art of Stargazing“ untersucht sie vergessene Wissenschaftler und ihre Beiträge zu unserem Verständnis des Universums.

Eine dieser Wissenschaftlerinnen ist En Hedu'anna, die erste Wissenschaftlerin, die im antiken Mesopotamien als Oberpriesterin der Mondgöttin bekannt war. Aderin-Pocock ließ sich von ihrer Geschichte inspirieren und glaubt, dass diese vergessenen Figuren Anerkennung verdienen. Sie möchte unsere Perspektive verändern und uns ermutigen, den Nachthimmel mit nicht-westlichen Augen zu betrachten. Viele Kulturen außerhalb des antiken Griechenlands und Roms haben ihre eigenen Interpretationen der Sternbilder und verbinden sie mit ihren eigenen Geschichten und Traditionen.

Aber warum ist es wichtig, sich mit der antiken Wissenschaft zu befassen? Aderin-Pocock glaubt, dass Vielfalt im Bereich der Wissenschaft von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Erforschung der Geschichte der Astronomie aus verschiedenen Kulturen gewinnen wir unterschiedliche Perspektiven und Ideen. Wenn die Wissenschaft von einer Gruppe dominiert wird, schränken wir unser Verständnis der Welt ein. Aderin-Pocock betont, dass der Zugang zu dieser vielfältigen Geschichte für jeden von entscheidender Bedeutung sei.

Der Fortschritt bei der Diversifizierung der Welt der Wissenschaft erfolgt jedoch schrittweise. Aderin-Pocock räumt ein, dass es immer noch Individuen gibt, die sich gegen Veränderungen wehren, glaubt aber, dass die Dinosaurier langsam verschwinden. Ihre eigene Position als schwarze Wissenschaftlerin hat ihr eine Plattform gegeben, sich für Vielfalt einzusetzen, und sie nutzt die Chance, eine starke Stimme für unterrepräsentierte Gruppen zu sein.

Aderin-Pococks Reise in die Astronomie begann mit einer Faszination für die Sterne, die durch Kindheitsfernsehsendungen wie „Doctor Who“ und „The Sky at Night“ geweckt wurde. Als sie an einem Abendkurs zum Selbermachen eines Teleskops teilnahm, war sie mit einem überraschenden Mangel an Diversität konfrontiert, aber diese Erfahrung bestärkte ihre Entschlossenheit nur noch mehr. Der Bau ihres eigenen Teleskops weckte ihr Interesse an Optik und Instrumentierung und führte schließlich zu einer erfolgreichen Karriere auf diesem Gebiet.

Mit ihrer Arbeit und ihrem Buch möchte Dr. Maggie Aderin-Pocock andere dazu inspirieren, die Wunder des Universums zu erforschen und neue Perspektiven auf die Astronomie zu betrachten. Durch die Wiederentdeckung alter Wissenschaften können wir unser Verständnis erweitern und die Vielfalt nutzen, die unser kollektives Wissen bereichert.

Häufigste Fragen

Warum ist Diversität im Bereich der Wissenschaft wichtig?

Vielfalt bringt unterschiedliche Perspektiven und Ideen mit sich und verbessert unser Verständnis der Welt. Es stellt sicher, dass die Wissenschaft nicht auf den Standpunkt einer einzelnen Gruppe beschränkt ist.

Welche Bedeutung hat die antike Wissenschaft in der modernen Astronomie?

Die antike Wissenschaft liefert uns wertvolles historisches Wissen und unterschiedliche Interpretationen der Sternbilder. Es erweitert unser Verständnis über die traditionellen westlichen Perspektiven hinaus und fördert einen umfassenderen Ansatz zur Astronomie.

Wird die Welt der Wissenschaft vielfältiger?

Es gibt Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Die Beseitigung des Widerstands gegen Veränderungen und die Förderung der Chancengleichheit unterrepräsentierter Gruppen sind ständige Herausforderungen.

Wie kam Dr. Maggie Aderin-Pocock zur Astronomie?

Aderin-Pococks Faszination für die Sterne begann bereits in ihrer Kindheit, dank Fernsehsendungen wie „Doctor Who“ und „The Sky at Night“. Sie verfolgte ihr Interesse, indem sie ihr eigenes Teleskop baute, setzte ihr Studium fort und erlangte schließlich einen Doktortitel. im Feld.