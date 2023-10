NASA schließt CALIPSO-Mission nach 17 Jahren Klima- und Luftqualitätsanalyse ab

By

Die NASA hat kürzlich den Abschluss ihrer CALIPSO-Mission (Cloud-Aerosol Lidar and Infrarot Pathfinder Satellite Observation) bekannt gegeben, die bemerkenswerte 17 Jahre dauerte. Diese gemeinsame Anstrengung der NASA und des französischen CNES hat erheblich zum Verständnis von Klima, Wetter und Luftqualität beigetragen.

Mithilfe der LIDAR-Technologie (Light Detection and Ranging) sammelte CALIPSO über 10 Milliarden Messungen und erstellte Tausende wissenschaftlicher Berichte. An der Mission waren zwei Satelliten beteiligt, CALIPSO und CloudSat, die 2003 gestartet wurden und in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operierten.

Eines der Hauptziele der Mission war die Messung der Wolkenhöhe und der Eigenschaften verschiedener atmosphärischer Partikel, darunter Staub, Meersalz, Asche und Ruß. Diese Beobachtungen spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung anspruchsvoller Modelle, die unser Verständnis komplexer atmosphärischer Prozesse wie Wolkenbildung, atmosphärische Konvektion, Niederschlag und Partikeltransport unterstützen.

Die Daten von CALIPSO erwiesen sich während der australischen Waldbrände im Jahr 2020 als besonders wertvoll. Die Mission erfasste Rauchwolken, die außergewöhnliche Höhen von 15 bis 20 Kilometern erreichten und bis in die Stratosphäre reichten. Diese Informationen boten unschätzbare Einblicke in das Verhalten und die Auswirkungen von Waldbrandrauch auf die Erdatmosphäre und das Klima.

Der Abschluss der CALIPSO-Mission markiert das Ende einer bemerkenswerten Ära der wissenschaftlichen Erforschung und Datenerfassung. Im Laufe seiner Betriebszeit hat CALIPSO unser Wissen über atmosphärische Bedingungen erheblich erweitert und zu den laufenden Bemühungen zur Überwachung des Klimawandels, der Wettermuster und der Luftqualität beigetragen.

Definitionen:

1. CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrarot Pathfinder Satellite Observation): Eine gemeinsame Mission der NASA und des französischen CNES, die LIDAR-Technologie nutzte, um Daten über Klima, Wetter und Luftqualität zu sammeln.

2. LIDAR (Light Detection and Ranging): Eine Fernerkundungstechnik, die Laserimpulse verwendet, um Entfernungen zu messen und Informationen über die Eigenschaften von Streulicht zu sammeln, das häufig für atmosphärische Beobachtungen verwendet wird.

Quelle: IE