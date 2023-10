Advanced Imaging enthüllt Einblicke in die Long Valley Caldera in Kalifornien

Wissenschaftler am Caltech haben fortschrittliche Bildgebungstechniken eingesetzt, um die erhöhte seismische Aktivität in der Long Valley Caldera in Kalifornien, einem ruhenden Supervulkan, zu untersuchen. In den letzten Jahrzehnten kam es in dieser Region in den Bergen der östlichen Sierra Nevada zu Erdbebenschwärmen und Bodeninflation, wobei sich der Boden während dieser Episoden jährlich um etwa einen halben Zoll anhob.

Unter der Leitung von Professor Zhongwen Zhan erstellte das Forschungsteam sehr detaillierte unterirdische Bilder der Long Valley Caldera, die bis zu 10 Kilometer in die Erdkruste vordrang. Ihre Ergebnisse wurden am 18. Oktober in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Die Bilder zeigen, dass die Magmakammer des Vulkans von einem erstarrten Deckel aus kristallisiertem Gestein bedeckt ist, der durch das Abkühlen und Erstarren von flüssigem Magma entsteht.

Um diese unterirdischen Bilder zu erstellen, verwendeten die Wissenschaftler eine Technik, bei der seismische Wellen von Erdbeben gemessen werden. Sie verwendeten Glasfaserkabel, ähnlich denen, die für Internetdienste verwendet werden, um seismische Messungen mithilfe einer Methode namens Distributed Acoustic Sensing (DAS) durchzuführen. Das 100 Kilometer lange Kabel, das sie für die Abbildung der Long Valley Caldera verwendeten, entsprach einer Strecke von 10,000 Einzelkomponenten-Seismometern.

Über einen Zeitraum von 18 Monaten zeichnete das Team mehr als 2,000 seismische Ereignisse auf, von denen die meisten zu klein waren, um von Menschen wahrgenommen zu werden. Diese Forschung ist das erste Mal, dass mit DAS so tiefe, hochauflösende Bilder erstellt wurden. Frühere Studien mit lokaler Tomographie konzentrierten sich nur auf die flache Untergrundumgebung in Tiefen von etwa 5 Kilometern oder deckten einen größeren Bereich mit geringerer Auflösung ab.

„Obwohl wir nicht glauben, dass sich die Region auf einen weiteren Supervulkanausbruch vorbereitet, könnte der Abkühlungsprozess genug Gas und Flüssigkeit freisetzen, um Erdbeben und kleine Eruptionen auszulösen“, erklärt Professor Zhan. Beispielsweise kam es im Mai 1980 in der Long Valley Caldera zu vier Erdbeben der Stärke 6.

Die Zukunftspläne des Teams sehen vor, mit einem 200 Kilometer langen Kabel noch tiefer in die Erdkruste vorzudringen und Tiefen von etwa 15 bis 20 Kilometern zu erreichen. Dies wird eine weitere Erforschung der Magmakammer der Caldera ermöglichen, die oft als ihr „schlagendes Herz“ bezeichnet wird. Der Einsatz der DAS-Technologie in dieser Studie unterstreicht ihr Potenzial, unser Verständnis der Krustendynamik auch in anderen Regionen zu verbessern.

Quellen:

– Scitech Daily

– Wissenschaftliche Fortschritte