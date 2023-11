Die HISPEC-Kalibrierungseinheit: Grenzen bei der Spektrographenkalibrierung verschieben

By

Die Weiterentwicklung hochauflösender Spektrographeninstrumente an Teleskopen der 10-m-Klasse geht mit der Nachfrage nach immer präziseren Kalibrierungsmethoden einher, um bahnbrechende wissenschaftliche Vorhaben zu unterstützen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde die Kalibrierungseinheit (CAL) für den hochauflösenden Infrarot-SPektrographen zur Exoplanetencharakterisierung (HISPEC) entwickelt.

Die CAL-Einheit wurde speziell für die Anforderungen komplexer wissenschaftlicher Fälle entwickelt, wie z. B. Doppler-Bildgebung von Exoplanetenatmosphären, präzise Radialgeschwindigkeitsmessungen und kontrastreiche hochauflösende Spektroskopie nahegelegener Exoplaneten. Aufbauend auf den Erfolgen des Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC) umfasst CAL vier Nahinfrarot-Lichtquellen (NIR), in denen Wellenlängeninformationen kodiert sind, die in Singlemode-Fasern gekoppelt werden können.

Diese NIR-Lichtquellen können im synchronen Modus bei wissenschaftlichen Beobachtungen oder asynchron bei Tageskalibrierungen verwendet werden. Um eine absolute Kalibrierung im Bereich von 0.98 μm bis 2.5 μm zu ermöglichen, verwendet CAL eine Hohlkathodenlampe (HCL) und eine Reihe von Gasabsorptionszellen. Darüber hinaus bietet ein Laserfrequenzkamm (LFC) stabile und zeitunabhängige Wellenlängeninformationen während der Beobachtung, zusammen mit einem Astro-Etalon mit geringerer Finesse, das als Backup für den LFC dient. Die Lehren und Erkenntnisse aus der Entwicklung des HISPEC-Instruments werden zweifellos die Anforderungen an zukünftige Instrumente für Extremely Large Telescopes (ELTs) prägen.

Die HISPEC Calibration Unit zeigt das Engagement von Wissenschaftlern und Astronomen, die Grenzen des Wissens auf dem Gebiet der Charakterisierung von Exoplaneten zu erweitern. Mit seinen hochmodernen Kalibrierungsmethoden und hochentwickelter Technologie können Forscher ihr Verständnis der Atmosphären von Exoplaneten weiter verfeinern, die Präzision bei Radialgeschwindigkeitsmessungen verbessern und die hochauflösende Spektroskopie vorantreiben.

