Von der NASA-Mission gesammelte Asteroidenprobe kehrt zur Erde zurück

Eine von der NASA gestartete Mission ist mit der größten jemals gesammelten Asteroidenprobe erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die Probe, die vom 4.5 Milliarden Jahre alten Asteroiden Bennu stammt, wird Forschern dabei helfen, den Ursprung des Lebens und die Entstehung des Sonnensystems zu untersuchen. Alan Hildebrand, ein Planetenforscher und außerordentlicher Professor an der University of Calgary, ist Teil des Forschungsteams, das das Exemplar untersucht. Er ist seit 2009 an der Mission beteiligt und untersucht die Zusammensetzung, das Alter und die Eigenschaften der Probe.

Bennu ist ein dunkler Asteroid, was dieses Exemplar einzigartig und wertvoll für wissenschaftliche Studien macht. Er unterscheidet sich von anderen Asteroiden und liefert wichtige Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems. Die Probe wurde von der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx gesammelt, die sieben Jahre im Weltraum verbrachte, um den erdnahen Asteroiden zu besuchen und seine Ursprünge zu kartieren. Dieser Kontext ist entscheidend für das Verständnis der Zusammensetzung und Eigenschaften der Gesteinsprobe.

Die OSIRIS-REx-Mission ist eine bedeutende wissenschaftliche Entwicklung, da sie es Forschern ermöglicht, Asteroidenproben direkt von ihrer Quelle aus zu untersuchen. Wenn Meteoriten auf die Erde fallen, können sie normalerweise durch die Atmosphäre kontaminiert werden. Durch das Sammeln von Proben direkt vom Asteroiden können Wissenschaftler diese Kontamination vermeiden und ein besseres Verständnis der Zusammensetzung und Geschichte des Asteroiden gewinnen.

Die Ergebnisse der Mission wurden als eine neue Entdeckung in unserem Verständnis des Universums und der Bausteine ​​des Lebens beschrieben. Die Probe enthält mehr Kohlenstoff und Wasser als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Bestandteile des Lebens auf der Erde in diesen Gesteinen eingeschlossen sein könnten. Diese Forschung wird dazu beitragen, grundlegende Fragen zu unserer Herkunft und unserem Platz im Universum zu beantworten.

Neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung hat die Mission auch praktische Auswirkungen. Durch die Untersuchung von Asteroiden wie Bennu kann die NASA die Bedrohung, die sie für die Erde darstellen, besser verstehen und Strategien entwickeln, um potenzielle Impaktoren abzufangen und abzulenken. Hildebrand weist darauf hin, dass Bennu selbst möglicherweise in etwa 150 Jahren Auswirkungen auf die Erde haben könnte.

Die Beteiligung der University of Calgary an der Mission unterstreicht ihre Expertise bei der Untersuchung seltener Weltraumgesteine. Die Universität verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit empfindlichen Proben und im Ausloten der Grenzen wissenschaftlicher Analysen. Im Rahmen der Mission wird Kanada vier Prozent der Probe behalten, während 25 Prozent dem Missionsteam zur Untersuchung zur Verfügung stehen und der Rest von der NASA für zukünftige Forschungen archiviert wird.

Der Kanister mit der Bennu-Probe wird im Oktober geöffnet und die Forscher hoffen, bis November mit der Untersuchung der Probe beginnen zu können. Diese aufregende Mission bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Geheimnisse des frühen Sonnensystems zu lüften und Licht auf unseren Platz im Universum zu werfen.

Quellen: CBC, NASA