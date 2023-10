Erklärung der Helligkeit junger Galaxien im kosmischen Morgengrauen

By

Wissenschaftler, die die ersten Bilder der frühesten Galaxien des Universums mit dem James Webb Space Telescope (JWST) untersuchten, waren überrascht, dass sie für ihr Alter zu hell, zu massiv und zu reif erschienen. Diese Entdeckung führte zu Fragen bezüglich des Standardmodells der Kosmologie. Neue Simulationen eines Astrophysikerteams der Northwestern University liefern nun jedoch eine Erklärung für die Helligkeit dieser jungen Galaxien.

Entgegen den anfänglichen Annahmen deuten die Simulationen darauf hin, dass diese Galaxien nicht so massereich sind, wie sie zunächst erschienen. Stattdessen können weniger massereiche Galaxien durch unregelmäßige Sternentstehungsausbrüche ein ähnliches Helligkeitsniveau ausstrahlen. Dieser Befund löst nicht nur das Rätsel um die trügerische Masse junger Galaxien, sondern steht auch im Einklang mit dem Standardmodell der Kosmologie.

Die Simulationen, die Teil des Projekts Feedback of Relativistic Environments (FIRE) waren, umfassten die Modellierung der Entstehung von Galaxien direkt nach dem Urknall. Das Team entdeckte, dass sich Sterne in Schüben bildeten, ein Konzept, das als „Bursty Star Formation“ bekannt ist. Es wurde festgestellt, dass insbesondere Galaxien mit geringer Masse dieses alternierende Muster der Sternentstehung aufweisen.

Während eines Ausbruchs der Sternentstehung entstehen schnell Sterne, gefolgt von einer Periode mit wenigen neuen Sternentstehungen über Millionen von Jahren und dann einem weiteren Ausbruch der Sternentstehung. Dieser Zyklus wird durch die Explosion von Supernovae vorangetrieben, die nur in Galaxien mit geringer Masse Gas aus dem System ausstößt. In massereicheren Galaxien verhindert die stärkere Schwerkraft den Ausstoß von Gas, was zu einer stetigen Sternentstehungsrate führt.

Die Simulationen zeigten auch, dass die beobachtete Helligkeit von Galaxien in der kosmischen Morgendämmerung durch stoßartige Sternentstehung verursacht werden kann. Die von den Simulationen vorhergesagte Anzahl heller Galaxien stimmt mit der vom JWST beobachteten Anzahl überein.

Diese Erkenntnisse werfen neues Licht auf das frühe Universum und seine Entstehung. Vor dem JWST gab es nur begrenzte Kenntnisse über die kosmische Morgendämmerung und die meisten Erkenntnisse basierten auf Spekulationen. Das JWST hat es Wissenschaftlern ermöglicht, solide Beobachtungsbeweise zu sammeln und die Physik dieser antiken Zeit zu untersuchen.

