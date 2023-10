Berstaktivität des Magnetars SGR J1830–0645, beobachtet mit AstroSat

By

Astronomen haben mit der indischen Raumsonde AstroSat einen Magnetar namens SGR J1830–0645 während seiner jüngsten Explosionsaktivität beobachtet. Die Ergebnisse der Beobachtungskampagne liefern weitere Einblicke in das Verhalten und die Eigenschaften dieses Magnetars.

Magnetare sind Neutronensterne mit unglaublich starken Magnetfeldern, die mehr als eine Billiarde Mal stärker sind als das Erdmagnetfeld. Diese Magnetfelder verursachen beim Zerfall die Emission hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung. Magnetare sind im Allgemeinen jung und weisen eine starke zeitliche Variabilität in ihrer Magnetosphäre auf.

SGR J1830–0645 wurde am 10. Oktober 2020 von der NASA-Raumsonde Swift entdeckt, als sie einen weichen, kurzen Gammastrahlenausbruch aussendete. Es hat eine Rotationsperiode von etwa 10.41 Sekunden und ein Spin-Down-Alter von 24,000 Jahren. Das Dipolmagnetfeld von SGR J1830–0645 hat eine Stärke von etwa 550 Billionen Gauss.

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Rahul Sharma vom Raman Research Institute in Bangalore, Indien, beobachtete SGR J1830–0645 mit dem Soft X-ray Telescope (SXT) und dem Large Area X-ray Proportional Counter (LAXPC) von AstroSat. Sie führten eine Zeit- und Spektralanalyse durch und entdeckten kurze Röntgenblitze im Subsekundenbereich, 0.9–10 keV-Pulsationen, Variationen in den Pulsprofilen mit der Energie, signifikante Variationen in der gepulsten Fraktion und eine Emissionslinie von 6.4 keV.

Das Vorhandensein der Emissionslinie deutet darauf hin, dass sich in der Nähe des Neutronensterns möglicherweise relativ kühles Material befindet, das die Fluoreszenz von Eisen verursacht. Insgesamt beobachteten die Astronomen 67 Ausbrüche mit einer durchschnittlichen Dauer von 33 Millisekunden. Der hellste Ausbruch dauerte etwa 90 Millisekunden.

Der gepulste Anteil von SGR J1830–0645 zeigte eine signifikante Entwicklung mit zunehmender Energie, die bis zu etwa 5 keV anstieg und dann steil abfiel. Dieses Verhalten unterscheidet sich von dem, das bei anderen Magnetaren beobachtet wird. Die Studie ergab außerdem, dass SGR J1830–0645 spektrale Eigenschaften aufweist, die typisch für die meisten Magnetare im weichen Röntgenband sind und aus zwei thermischen Komponenten und einer nicht-thermischen Potenzgesetzkomponente bestehen.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Eigenschaften des Magnetars SGR J1830–0645 während seiner Explosionsaktivität. Durch die Untersuchung solcher Magnetare können Astronomen die Mechanismen hinter ihren Emissionen und die Dynamik ihrer Magnetfelder besser verstehen.

Quelle: Rahul Sharma et al., AstroSat-Beobachtung des Magnetars SGR J1830–0645 während seines ersten entdeckten Röntgenausbruchs, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079