Neu entdecktes Wasserreservoir gibt Anlass zur Sorge vor einem Megabeben

By

Wissenschaftler haben kürzlich eine bedeutende Entdeckung eines riesigen Gewässers unter dem Meeresboden in der Hikurangi-Subduktionszone vor der Küste von Gisborne/Tairāwhiti gemacht. Diese Region ist für ihr hohes Risiko eines Erdbebens der Stärke 9 innerhalb der nächsten 50 Jahre bekannt. Die neue Entdeckung, die in einer kürzlich veröffentlichten Studie enthüllt wurde, ist Teil eines internationalen Forschungsprojekts, das darauf abzielt, mehr Informationen über den Hikurangi-Graben zu sammeln.

In der Hikurangi-Subduktionszone kollidieren zwei tektonische Platten und erzeugen einen enormen Druck, der möglicherweise ein großes Erdbeben und einen anschließenden Tsunami auslösen könnte. Laut Dr. Graham Leonard, einem Naturgefahrenexperten bei GNS, ist diese besondere Zone die Ursache für seine „schlaflosen Nächte“. Wissenschaftler schätzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Gebiet innerhalb der nächsten 26 Jahre zu einem Megabeben kommt, bei 50 % liegt.

GNS hat Modellierungen durchgeführt, die darauf hindeuten, dass ein Erdbeben der Stärke 8.9 in der Hikurangi-Subduktionszone einen Tsunami mit bis zu 20 m hohen Wellen an Teilen der Küste Neuseelands auslösen könnte. Damit bleiben den Bewohnern nur 13 Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Entdeckung des Wasserkörpers unter dem Meeresboden wird untersucht, um zu verstehen, wie sein Druck zu einem Phänomen namens Slow-Slip-Erdbeben beitragen könnte. Slow Slip-Ereignisse entwickeln sich über Wochen bis Monate und können schließlich zu einem Megabeben führen. Hauptautor Andrew Gase von der Western Washington University betont, dass die Forscher zwar die Auswirkungen auf die Verwerfungslinie nicht vollständig nachvollziehen können, sie aber eine weitaus höhere Wassermenge als normal beobachtet haben. Gase erfordert tiefere Bohrungen, um festzustellen, ob das Wasser den Druck um die Verwerfung herum beeinflusst, da diese Informationen wertvolle Erkenntnisse für die genauere Vorhersage großer Erdbeben liefern könnten.

Die Hikurangi-Subduktionszone liegt in einer riesigen Vulkanprovinz, die vor Millionen von Jahren entstand, als eine riesige Lavasäule die Erdoberfläche im Pazifischen Ozean durchbrach. Dieser Vulkanausbruch, eines der größten bekannten Ereignisse auf der Erde, hat in der Region ein bleibendes geologisches Erbe hinterlassen.

Während die Entdeckung des Wasserreservoirs ein neues Verständnis für die komplexe Dynamik der Hikurangi-Subduktionszone bringt, unterstreicht sie auch die Bedeutung weiterer Forschung zur Erdbebenvorhersage und -vorsorge. Mit diesem neu gewonnenen Wissen können Wissenschaftler daran arbeiten, Frühwarnsysteme zu verbessern und die Sicherheit gefährdeter Küstengemeinden zu gewährleisten.

Definitionen:

– Subduktionszone: Eine tektonische Grenze, an der zwei lithosphärische Platten zusammenlaufen, wobei eine Platte unter die andere gleitet.

– Megabeben: Ein Erdbeben mit einer Stärke von 9.0 oder höher.

– Tsunami: Eine Reihe von Meereswellen, die durch seismische Aktivität unter dem Meeresboden ausgelöst werden.

– Langsames Erdbeben: Ein Erdbeben, das im Gegensatz zu herkömmlichen schnellen Erdbeben über einen längeren Zeitraum auftritt, typischerweise Wochen bis Monate.

Quellen:

– Der Quellartikel