Studienergebnisse zeigen, dass Hummeln eine clevere Strategie einsetzen, um asiatische Hornissen abzuwehren

Eine neue Studie von Wissenschaftlern der University of Exeter hat ergeben, dass Hummeln eine erfolgreiche Methode zur Abwehr asiatischer Hornissen entwickelt haben. Die Forscher fanden heraus, dass Hummeln mit braunem Schwanz bei einem Angriff zu Boden fallen, was dazu führt, dass die Hornissen ihren Halt verlieren und den Bienen die Möglichkeit geben, sich zu wehren. Die Hummeln heben entweder ihren Stachel und kämpfen mit der Hornisse, bis diese aufgibt, oder sie vertreiben sie erfolgreich. Die Studie beobachtete über 120 solcher Angriffe und stellte fest, dass die Hummeln jedes Mal in der Lage waren, die Hornissen abzuwehren.

Laut Thomas O'Shea-Wheller, einem Forscher an der University of Exeter, scheint diese Abwehrreaktion, sich auf den Boden fallen zu lassen, erfolgreicher zu sein als die Methoden der Honigbienen, denen es oft schwerfällt, zu entkommen, wenn sie einmal in der Luft gefangen sind. Doch trotz der strategischen Kämpfe der Hummeln zeigten Kolonien in Gebieten mit einer hohen Anzahl asiatischer Hornissen geringere Wachstumsraten, was darauf hindeutet, dass die Hornissen immer noch einen negativen Einfluss haben.

Asiatische Hornissen sind invasive Arten, die in Europa verheerende Schäden verursachen und eine Bedrohung für die Bienenpopulationen im Vereinigten Königreich darstellen. Diese Hornissen jagen eine Vielzahl von Insekten, darunter Honigbienen, doch ihre Auswirkungen auf andere Bestäuber wie Hummeln sind nicht genau bekannt. Die Studie beleuchtet ihre Interaktionen mit Hummeln und bringt die überraschende Erkenntnis zutage, dass die Angriffe der Hornissen auf die Hummeln völlig erfolglos waren.

Das Forschungsteam platzierte kommerziell gezüchtete Hummelvölker an verschiedenen Orten in Spanien mit unterschiedlicher Dichte asiatischer Hornissen. Es ist jedoch immer noch unklar, warum Kolonien in Gebieten mit höherer Hornissendichte ein langsameres Wachstum verzeichneten.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen asiatischer Hornissen auf Hummelpopulationen vollständig zu verstehen. Die Studie wurde vom Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.

