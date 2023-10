Hummeln nutzen die „Stop-, Drop-and-Roll“-Strategie, um sich gegen Asiatische Hornissen zu verteidigen

By

Hummeln haben einen cleveren Abwehrmechanismus gegen Asiatische Hornissen entwickelt, indem sie die von Feuerwehrleuten verwendete „Stop-, Drop-and-Roll“-Technik übernommen haben. Forscher führten eine Studie durch, indem sie Bienenvölker in Gebieten mit bekannter Hornissenpopulation platzierten und Kameras einsetzten, um etwaige Angriffe zu beobachten. Das Team hat 120 Hinterhalte in 12 verschiedenen Kolonien in Spanien mit der Kamera festgehalten und herausgefunden, dass Hummeln bei einem Hornissenangriff sofort aufhörten zu fliegen und sich zu Boden fallen ließen, bevor sie sich auf den Rücken rollten und zur Selbstverteidigung ihre Stacheln hoben.

Der Aufprall des Sturzes führte normalerweise dazu, dass die Hornisse die Biene nicht mehr festhalten konnte und die Biene entkommen konnte. Gelingt es der Hornisse jedoch, ihren Halt aufrechtzuerhalten, kommt es zu einem Kampf, bei dem die Biene sich auf den Rücken rollt und die Hornisse mit ihrem Stachel wegstößt. Forscher fanden heraus, dass diese Strategie die Hornissenangriffe zu 100 % abwehren konnte.

Trotz des Erfolgs dieses Abwehrmechanismus waren Hummelstöcke in Gebieten mit Hornissen weniger erfolgreich und wuchsen langsamer als Bienenstöcke in Gebieten ohne Hornissen. Der genaue Grund dafür bleibt unbekannt, Forscher vermuten jedoch, dass die Anwesenheit von Hornissen negative Auswirkungen auf Hummelvölker haben könnte.

Asiatische Hornissen sind für ihr räuberisches Verhalten bekannt und nutzen eine Technik namens „Falken“, um verschiedene Insektenarten, darunter auch Honigbienen, anzugreifen und zu töten. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Hummeln mit dieser Methode schwerer zu bezwingen sind. Obwohl die Hornissen auf die gleiche Weise versuchten, die Hummeln anzugreifen, waren sie bei den während der Studie gemachten Beobachtungen völlig erfolglos.

Die Abwehr von Hornissenangriffen ist für Hummeln energieintensiv, insbesondere wenn die Hornissendichte groß ist. Hornissen konkurrieren mit Bienen um Nektar aus den Blüten und belästigen diese ständig an Blütenbeeten durch häufige Angriffe. Dieser Wettbewerb um Ressourcen und das Risiko von Raubtieren können erhebliche Auswirkungen auf die Hummelpopulationen haben.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern wertvolle Einblicke in die Abwehrstrategien von Hummeln gegen asiatische Hornissen. Die Forschung wurde in der Zeitschrift Communications Biology veröffentlicht.

