Die unerwarteten Kampffähigkeiten der Buff-Tailed Hummel gegen Asiatische Hornissen

Eine neue Studie von Forschern der University of Exeter hat ergeben, dass die Braunschwanzhummel über eine einzigartige und wirksame Methode zur Abwehr asiatischer Hornissen verfügt. Asiatische Hornissen sind ein globales Problem, das mehrere Kontinente befällt und Ökosysteme verwüstet, indem es Insekten, darunter wichtige Bestäuber wie Bienen, jagt. Eines ihrer Ziele ist die Braunschwanzhummel, eine in Europa weit verbreitete Art.

Die Forscher beobachteten an verschiedenen Orten in Spanien Kolonien von Braunschwanzhummeln, in denen auch Asiatische Hornissen vorkommen. Durch automatisierte Kameraüberwachungssysteme zeichnete das Team über 120 Angriffe von Hornissen auf die Hummeln auf. Überraschenderweise gelang es den Hummeln bei jeder Begegnung erfolgreich, die Hornissen abzuwehren, indem sie eine clevere Taktik nutzten, indem sie sich bei einem Angriff zu Boden fallen ließen. Dies führte dazu, dass die Hornissen ihren Halt verloren oder fielen, was den Hummeln die Möglichkeit gab, sich auf einen Ringkampf einzulassen, bis die Hornissen schließlich aufgaben und gingen.

Der Erfolg der Hummeln bei der Selbstverteidigung wird als „evolutionärer Zufall“ angesehen, da sich die beiden Arten nicht gemeinsam entwickelt haben. Es war unerwartet, dass die Hummeln eine natürliche Resistenz gegen asiatische Hornissen hatten. Trotz ihrer Kampffähigkeiten wirkt sich die Anwesenheit asiatischer Hornissen jedoch immer noch negativ auf die Hummeln aus. Die Forscher fanden heraus, dass Kolonien in Gebieten mit höherer Hornissendichte langsamere Wachstumsraten aufwiesen.

Der Grund für diesen Einfluss ist noch unklar, aber es ist wahrscheinlich, dass die Hornissen den Erfolg der Kolonie einschränken. Die Abwehr von Hornissenangriffen ist für die Hummeln energieintensiv und kann bei hohem Hornissenreichtum ihre Nahrungssuche erheblich beeinträchtigen. Aufgrund der Beharrlichkeit und des generalistischen Raubverhaltens der Hornissen lohnen sich die Angriffe trotz der hohen Misserfolgsquote für sie, da es ihnen gelegentlich gelingt, ihre Beute zu fangen und zu töten.

Obwohl die Braunschwanzhummel eine beeindruckende Verteidigungsstrategie gegen Asiatische Hornissen entwickelt hat, steht sie in Gebieten mit hoher Hornissendichte immer noch vor Herausforderungen. Diese Studie unterstreicht die komplexe Dynamik zwischen verschiedenen Arten in Ökosystemen und die Bedeutung des Verständnisses ihrer Wechselwirkungen für Schutzbemühungen.

