Hummel-Verteidigungsstrategie gegen Asiatische Hornissen

Es wurde festgestellt, dass Hummeln eine faszinierende Verteidigungsstrategie gegen asiatische Hornissen haben. Bei einem Angriff fallen die Hummeln zu Boden, was dazu führt, dass die Hornissen den Halt verlieren oder in einen Kampf verwickelt werden. Forscher der Universität Exeter beobachteten über 120 solcher Angriffe und stellten zu ihrem Erstaunen fest, dass die Hummeln die Hornissen jedes Mal erfolgreich abwehrten. Trotz ihres defensiven Erfolgs verzeichneten Hummelvölker in Gebieten mit einer hohen Anzahl asiatischer Hornissen jedoch geringere Wachstumsraten.

Asiatische Hornissen, auch Gelbbeinhornissen genannt, sind in vielen Teilen Europas und Asiens invasive Arten geworden und wurden kürzlich zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gesichtet. Die Sichtungen asiatischer Hornissen haben in Großbritannien und Kontinentaleuropa Rekordwerte erreicht, was bei Bestäubern Anlass zur Sorge gibt und zu Bemühungen zur Kontrolle ihrer Population führt.

Über die Auswirkungen asiatischer Hornissen auf andere Bestäuber, einschließlich Hummeln, ist wenig bekannt. Die Forscher fanden heraus, dass Asiatische Hornissen Jagd auf Hummeln machen, deren Angriffe an den Kolonieeingängen ihren Beobachtungen zufolge jedoch erfolglos blieben. Allerdings wirkte sich das Vorkommen der Asiatischen Hornisse immer noch negativ auf die Hummelvölker aus. Die Hornissen fressen Nektar aus Blüten, konkurrieren direkt mit den Bienen um Nahrung und belästigen diese ständig mit Angriffen auf Blütenbeete.

Die Abwehrreaktion von Hummeln, die zu Boden fallen, scheint erfolgreicher zu sein als die Abwehrstrategien von Honigbienen gegenüber asiatischen Hornissen. Hummeln haben sich im Gegensatz zu Honigbienen nicht gemeinsam mit Asiatischen Hornissen entwickelt, daher könnte diese Verteidigungsstrategie ein „evolutionärer Zufall“ sein.

Die von der Universität Exeter zusammen mit Forschern der Universität Vigo und der Universität Santiago de Compostela durchgeführte Studie untersuchte die Auswirkungen asiatischer Hornissen auf Hummelvölker in Spanien. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Dynamik zwischen Hummeln und Asiatischen Hornissen und verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Naturschutzbemühungen, um Bestäuber vor invasiven Arten zu schützen.

Quelle: Universität Exeter

Zitat:

– Quantifizierung der Auswirkungen einer invasiven Hornisse auf Bombus terrestris-Kolonien, Communications Biology (2023). DOI: 10.1038/s42003-023-05329-5