Astronauten können auf geschmolzenem Mondstaub fahren, um Herausforderungen zu meistern

Wenn Astronauten zum Mond zurückkehren, werden sie mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sein, darunter Strahlung, Temperaturschwankungen und der gefährliche Mondstaub. Um das Problem des Überquerens der Mondoberfläche anzugehen, untersucht die Europäische Weltraumorganisation (ESA) die Idee, hochenergetische Laser einzusetzen, um den Staub zu schmelzen und feste Fahrflächen zu schaffen.

Die Apollo-11-Mission war mit Unsicherheiten über die Tiefe und Menge des Mondstaubs konfrontiert, wodurch die Gefahr eines Untergangs bei der Landung bestand. Während die staubempfindlichen Sonden des Landers jegliche Absinkereignisse verhinderten, verursachte der Staub dennoch Probleme bei der kurzfristigen Erkundung der Mondoberfläche. Daher ist es für zukünftige Missionen entscheidend, eine Lösung für den feinen, anhaftenden Staub zu finden.

Durch das Schmelzen des Staubs an Ort und Stelle möchte die ESA gehärtete Fahrflächen schaffen, die der rauen Mondumgebung standhalten können. NASA-Modelle zeigen, dass die Landung größerer Raumfahrzeuge erhebliche Mengen Staub aufwirbeln und möglicherweise die Oberflächen der Lander beschädigen könnte. Daher könnte die Fähigkeit, den Staub zu schmelzen und feste Oberflächen zu bilden, diese Probleme verhindern.

Das PAVER-Programm (Paving the Road for Large Area Sintering of Regolith) der ESA hat das Potenzial dieses Ansatzes untersucht. In kontrollierten Tests mit simuliertem Mondregolith wurde ein 12-Kilowatt-CO2-Laser verwendet, um den Staub zu schmelzen, was zu einer glatten, glasigen Oberfläche führte, die als Straßen, Landeplätze und Operationszonen auf dem Mond dienen könnte.

Der Einsatz von Hochenergielasern zum Schmelzen von Erdsand für feste Fahrflächen wurde 1933 vorgeschlagen, aber nie umgesetzt. Auf dem Mond ist jedoch die In-situ-Ressourcenentwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie das Konzept praktikabler macht. Anstatt einen Kohlendioxidlaser zum Mond zu bringen, schlägt die ESA vor, dass das Mondsonnenlicht mithilfe einer kompakten Fresnel-Linse konzentriert werden könnte, um ein gleichwertiges Schmelzen zu erreichen.

Das aktuelle Papier, in dem die PAVER-Ergebnisse detailliert beschrieben werden, unterstreicht die direkte Verfügbarkeit von Sonnenenergie und Mondregolith auf dem Mond, was das Sintern oder Schmelzen von Regolith zu einem praktikablen Ansatz macht. Die in der Studie erstellten Proben wiesen unterschiedliche Druckfestigkeiten auf, die zwischen 56.19 und 216.29 MPa lagen, mit einem Mittelwert von 93.97 MPa.

Diese Forschung erweitert frühere Arbeiten zur In-situ-Ressourcennutzung und zeigt das Potenzial der Verwendung von geschmolzenem Mondregolith zum Aufbau von Infrastruktur auf dem Mond. Mit der weiteren Entwicklung könnte das Fahren auf geschmolzenem Mondstaub Realität werden und künftigen Mondforschern zuverlässige und langlebige Transportmöglichkeiten bieten.

Quellen:

– Nature Scientific Reports: „Laserschmelzherstellung großer Elemente des Mond-Regolith-Simulans für die Pflasterung des Mondes“ von Juan-Carlos Ginés-Palomares