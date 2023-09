Der Aufstieg der Off-Planet-Fertigung: Eine neue Grenze für Technologiegiganten

Startups und große Technologieunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf das Konzept der Off-Planet-Fertigung, bei der es um die Produktion von Gütern und die Durchführung von Forschung im Weltraum geht. Während Milliardäre wie Jeff Bezos und Richard Branson die öffentlichen Gesichter des neuen Weltraumrennens waren, erforschen Unternehmen hinter den Kulissen die Möglichkeiten, Computerteile zu bauen, Stammzellen zu ernten und Medikamente im Weltraum herzustellen.

Einer der großen Vorteile der Fertigung im Weltraum sind die einzigartigen Bedingungen, die sie bietet. Der Mangel an Schwerkraft, niedrige Temperaturen und ein nahezu perfektes Vakuum können zu qualitativ hochwertigeren Produkten führen, insbesondere in Branchen wie der Pharma- und Technologiebranche. Beispielsweise wurde festgestellt, dass in Schwerelosigkeitsumgebungen gezüchtete Kristalle kleiner und gleichmäßiger sind, was sie ideal für die Herstellung von Arzneimitteln wie Keytruda von Merck macht.

Die NASA und andere Regierungsbehörden arbeiten seit 2016 mit kommerziellen Partnern zusammen, um eine Produktion außerhalb der Erde zu ermöglichen. Ziel ist die Entwicklung einer Wirtschaft im erdnahen Orbit, die die Führungsrolle der USA in der Technologiewelt stärkt. Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen, wie der Fall von Varda Space Industries zeigt. Die Versuche des Startups, eine „Weltraum-Medikamentenfabrik“ im Orbit zu errichten, wurden von der Federal Aviation Administration und der US Air Force gestoppt, die ihren Antrag auf Rückkehr zur Erde ablehnten.

Trotz dieser Hindernisse wird erwartet, dass die Nachfrage nach Produktion im Orbit steigt, da immer mehr private Shuttles in den Weltraum gelangen. Da die Internationale Raumstation ISS im Jahr 2031 stillgelegt werden soll, plant die NASA, Platz für Nutzfahrzeuge anzumieten und so Milliarden von Dollar einzusparen. Da die Kosten für Flüge in den Weltraum sinken und mehr Forschungseinrichtungen eingerichtet werden, werden sich die Möglichkeiten für Fabriken außerhalb des Planeten erweitern.

Der Aufstieg der außerplanetaren Fertigung hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren. Durch die Nutzung der einzigartigen Bedingungen im Weltraum können Unternehmen qualitativ hochwertigere Produkte entwickeln und produzieren und neue wissenschaftliche Möglichkeiten erkunden. Während hinsichtlich der Vorschriften und der Infrastruktur weiterhin Herausforderungen bestehen, scheint die Zukunft der Fertigung im Weltraum vielversprechend.

