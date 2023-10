Die Probe des Asteroiden Bennu der NASA weist auf mögliche Bausteine ​​des Lebens auf der Erde hin

By

Erste Untersuchungen der NASA an der zur Erde gebrachten Probe des Asteroiden Bennu ergaben einen hohen Kohlenstoff- und Wassergehalt, was auf mögliche Bausteine ​​des Lebens auf der Erde hindeutet. Diese Entdeckung ist Teil der Ergebnisse der OSIRIS-REx-Mission, die jahrelang untersucht werden, um Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems, die Anfänge des Lebens auf der Erde und die Möglichkeit von Asteroideneinschlägen zu gewinnen.

Die erste Analyse des Asteroidenmaterials ergab bereits reichlich Kohlenstoff und Wasser. Weitere Analysen sind erforderlich, um die Natur der gefundenen Kohlenstoffverbindungen zu verstehen. Das Kurationsteam der NASA hat 10 Tage damit verbracht, die Hardware für die Probenrückgabe sorgfältig zu zerlegen, um einen Blick auf die darin enthaltene Großprobe zu werfen. Wissenschaftler haben „Schnellanalysen“ des Ausgangsmaterials durchgeführt, darunter Bildgebung, Infrarotmessungen, Röntgenbeugung, Analyse chemischer Elemente und 3D-Computermodellierung.

Diese Entdeckung ist wichtig für die Aufklärung der Geheimnisse unseres kosmischen Erbes. Mit jeder Offenbarung von Bennu kommen wir dem Verständnis der Ursprünge unseres Sonnensystems und des Potenzials für den Beginn des Lebens näher. Die Untersuchung der Asteroidenprobe wird in den nächsten zwei Jahren fortgesetzt und wertvolle Einblicke in unsere himmlische Nachbarschaft liefern.

