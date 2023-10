Hummeln nutzen eine schockierende Strategie, um Asiatische Hornissen zu besiegen

By

Forscher der University of Exeter haben einen überraschenden Abwehrmechanismus entdeckt, den Hummeln mit braunem Schwanz nutzen, wenn sie von asiatischen Hornissen angegriffen werden. Anstatt zu versuchen, die schnelleren und beweglicheren Hornissen auszumanövrieren, fallen die Hummeln wie ein Ziegelstein aus der Luft und nehmen die Hornisse mit sich. Die Wucht des Aufpralls auf den Boden reicht aus, um die Hornisse aus der Fassung zu bringen oder der Hummel die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrem Stachel zu rächen.

Die Wissenschaftler beobachteten dieses Verhalten bei Feldforschungen in Galizien, Spanien. Thomas O'Shea-Wheller vom Environment and Sustainability Institute in Exeter erklärte, dass Hummeln nicht für ihr anmutiges Fliegen bekannt seien und wenn sie aufhörten zu fliegen, würden sie direkt nach unten fallen. Die Forscher hatten diese Abwehrstrategie von den Hummeln nicht erwartet, waren aber von ihrer Wirksamkeit beeindruckt.

Hummeln mit braunem Schwanz nisten unter der Erde, was möglicherweise erklärt, warum sie sich bei einem Angriff sicherer fühlen, wenn sie sich auf den Boden begeben. Diese Drop-and-Pound-Taktik erweist sich als äußerst wirksam bei der Abschreckung asiatischer Hornissen. Im Gegensatz dazu werden andere Insekten wie Honigbienen häufig Opfer von Angriffen asiatischer Hornissen.

Während die Hummeln die Hornissen an den Kolonieeingängen erfolgreich abwehrten, stellten die Forscher fest, dass Kolonien in Gebieten mit einer hohen Anzahl asiatischer Hornissen geringere Wachstumsraten verzeichneten. Es ist bekannt, dass asiatische Hornissen Hummeln jagen, was die negativen Auswirkungen auf Hummelvölker erklären könnte.

Die in Communications Biology veröffentlichte Studie beleuchtet die bemerkenswerten Strategien, mit denen Tiere sich vor Raubtieren schützen. Im Tierreich hängt das Überleben oft von kreativen Taktiken ab, die es ihnen ermöglichen, nicht zur Mahlzeit zu werden.

