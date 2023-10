Ein Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation stört den Weltraumspaziergang russischer Kosmonauten

By

Die Internationale Raumstation (ISS) erlebte während eines Weltraumspaziergangs der russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub einen kleinen Rückschlag. Als sie ein Leck an einem Reservekühler des russischen Labormoduls Nauka untersuchten, trat unerwartet eine Kühlmittelblase aus, was Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit aufkommen ließ. Die Kosmonauten wurden angewiesen, das Gebiet sofort zu verlassen, obwohl sich später herausstellte, dass das Kühlmittel nicht mit ihren Anzügen in Berührung gekommen war.

Um die Sicherheit der Kosmonauten zu gewährleisten und das Eindringen von Schadstoffen in die ISS-Umgebung zu verhindern, wischte das Weltraumspaziergänger-Duo seine Anzüge und Werkzeuge ab, bevor es die Station wieder betrat. Darüber hinaus führte die Raumfahrtbehörde zusätzliche Filtermaßnahmen innerhalb der ISS ein, um alle verbleibenden Spuren des Kühlmittels zu entfernen.

Dieser Vorfall war das dritte Mal, dass es zu einem Kühlmittelleck an russischer Hardware an der ISS kam. Frühere Lecks wurden im Dezember 2022 bei einem Sojus-Raumschiff und im Februar bei einem russischen Frachter Progress 82 beobachtet, die beide zunächst auf äußere Einwirkungen zurückgeführt wurden. Das Wiederauftreten solcher Vorfälle wirft jedoch Fragen zur Integrität der Hardware selbst auf.

Trotz des Kühlmittellecks bleibt die NASA bestehen, dass der Betrieb an Bord der ISS wie gewohnt weiterläuft. Der verspätete Weltraumspaziergang wird verschoben und es ist weiterhin geplant, dass NASA-Astronauten in naher Zukunft die Station verlassen.

FAQ:

F: Was verursachte die Störung während des Weltraumspaziergangs der russischen Kosmonauten?

A: Aus einem Reservekühler des Nauka-Labormoduls ist eine Kühlmittelblase ausgetreten.

F: Kam das Kühlmittel mit den Anzügen der Kosmonauten in Kontakt?

A: Nein, es wurde bestätigt, dass das Kühlmittel ihre Anzüge nicht erreicht hat.

F: Wie wurde die Sicherheit der Kosmonauten gewährleistet?

A: Die Kosmonauten wischten ihre Anzüge und Werkzeuge ab, um alle Kühlmittelrückstände zu entfernen, bevor sie die ISS wieder betraten.

F: Gab es bereits früher Kühlmittellecks auf der ISS?

A: Ja, es gab bereits zwei Vorfälle mit an der ISS angebrachter russischer Hardware.

F: Gibt es nach diesen Vorfällen Bedenken hinsichtlich der Integrität der Hardware?

A: Das wiederholte Auftreten von Kühlmittellecks wirft Fragen zur Integrität der Hardware auf.