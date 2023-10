Kühlmittelleck in der Raumstation wirft Fragen zur russischen Hardware auf

Ein kürzlicher Vorfall mit einem Kühlmittelleck aus einem Kühler der Internationalen Raumstation (ISS) hat Bedenken hinsichtlich der Integrität russischer Hardware deutlich gemacht. Während eines Weltraumspaziergangs der russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub spritzte eine Kühlmittelblase aus einem Reservekühler des russischen Labormoduls Nauka. Obwohl für die Kosmonauten keine unmittelbare Gefahr bestand, wurden sie aus Sicherheitsgründen angewiesen, das Gebiet zu verlassen.

Das Kühlmittelleck ist der jüngste in einer Reihe von Vorfällen mit an der ISS angebrachter russischer Hardware. Nach Angaben russischer Beamter kam es im Jahr 2022 bei einem an der Station angedockten Sojus-Raumschiff zu einem Leck, das durch einen Mikrometeoriteneinschlag verursacht wurde. Kurz darauf begann auch ein russischer Progress-Frachter, Kühlmittel auszulaufen, was wiederum auf einen äußeren Einschlag zurückzuführen war. Mit dem dritten Vorfall werden nun Fragen zur Zuverlässigkeit der russischen Ausrüstung aufgeworfen.

Trotz dieser Bedenken beharrt die NASA darauf, dass der Betrieb auf der ISS wie gewohnt weiterläuft. Verspätete Weltraumspaziergänge wurden verschoben und NASA-Astronauten sollen weiterhin die Raumstation verlassen. Der Vorfall hat zu einer weiteren Überprüfung der Hardware geführt, es wurden jedoch keine unmittelbaren Änderungen am Betrieb vorgenommen.

Der undichte Kühler des Nauka-Moduls wurde 2010 während eines Weltraumspaziergangs von Roscosmos zur ISS hinzugefügt. Das Modul selbst trat im Juli 2021 der ISS bei und erweiterte seine Fähigkeiten. Das Leck im Reservekühler führte zu keinen Störungen des ISS-Betriebs, da der Hauptkühler weiterhin ordnungsgemäß funktionierte.

Während die Untersuchungen zum Kühlmittelleck fortgesetzt werden, überprüfen Ingenieure die Daten, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Es bleibt abzuwarten, welche Schritte unternommen werden, um die zugrunde liegenden Probleme anzugehen und die dauerhafte Sicherheit der Raumstation und ihrer Besatzung zu gewährleisten.

Häufigste Fragen

F: Was hat das Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation verursacht?



A: Während eines Weltraumspaziergangs trat eine Kühlmittelblase aus einem Reservekühler des russischen Labormoduls Nauka aus.

F: Waren die Kosmonauten in unmittelbarer Gefahr?



A: Die Kosmonauten befanden sich nicht in unmittelbarer Gefahr, wurden jedoch aus Sicherheitsgründen angewiesen, das Gebiet zu verlassen.

F: Ist das schon einmal passiert?



A: Dies ist der dritte Vorfall, bei dem es zu einem Kühlmittelleck aus russischer Hardware an der ISS kam.

F: Beeinträchtigt das Kühlmittelleck den Betrieb der ISS?



A: Das Leck störte den ISS-Betrieb nicht, da der Hauptkühler noch ordnungsgemäß funktionierte.

F: Welche Schritte werden unternommen, um das Problem anzugehen?



A: Ingenieure überprüfen derzeit die Daten, um die Ursache des Kühlmittellecks zu ermitteln und mögliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Vorfälle zu ergreifen.

F: Gibt es unmittelbare Änderungen am Betrieb der Raumstation?



A: Die NASA hat erklärt, dass der Betrieb auf der ISS wie gewohnt weitergeht, mit verschobenen Weltraumspaziergängen und Astronauten, die sich weiterhin außerhalb der Station aufhalten.