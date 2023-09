Modifizierte Newtonsche Dynamik: Eine mögliche Alternative zur Planet-Neun-Hypothese

In einem kürzlich veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis“ diskutieren die außerordentliche Physikprofessorin Kate Brown und Harsh Mathur von der Case Western Reserve University die Auswirkungen, die die Milchstraße auf Objekte in der äußeren Sonne haben würde System, wenn die Gesetze der Schwerkraft durch die modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND) und nicht durch das Newtonsche Gravitationsgesetz bestimmt würden.

MOND schlägt vor, dass Newtons Gravitationsgesetz bis zu dem Punkt gilt, an dem die Gravitationsbeschleunigung klein genug wird, um ein anderes Gravitationsverhalten zu übernehmen. Brown und Mathur, die zuvor die Auswirkung von MOND auf die galaktische Dynamik untersucht hatten, fanden neues Interesse an der Theorie, nachdem Astronomen 2016 bekannt gaben, dass einige Objekte im äußeren Sonnensystem Bahnanomalien aufwiesen, die möglicherweise durch die Anwesenheit eines neunten Planeten erklärt werden könnten.

Die Forscher wollten herausfinden, ob die Daten, die die Planet-Neun-Hypothese stützen, MOND ausschließen würden. Sie entdeckten jedoch, dass MOND Clustereffekte vorhersagt, die von Astronomen beobachtet wurden. Sie betonten, dass der aktuelle Datensatz zu begrenzt sei, um verlässliche Schlussfolgerungen zu ziehen, sodass Raum für die Berücksichtigung mehrerer Möglichkeiten bleibe.

Brown erklärte, dass diese Forschung unabhängig vom Ergebnis das Potenzial des äußeren Sonnensystems hervorhebt, als Labor zum Testen der Schwerkraft und zur Erforschung grundlegender Probleme der Physik zu dienen.

Das Astronomical Journal, in dem der Artikel veröffentlicht wurde, ist eine monatliche, von Experten begutachtete Open-Access-Publikation der American Astronomical Association.

Definitionen:

– Modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND): Eine Theorie, die ein alternatives Regime des Gravitationsverhaltens vorschlägt, wenn die Gravitationsbeschleunigung ausreichend klein wird.

– Newtons Gravitationsgesetz: Ein Grundprinzip, das besagt, dass die Schwerkraft zwischen zwei Objekten direkt proportional zum Produkt ihrer Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen ihnen ist.

Quellen:

– „Modifizierte Newtonsche Dynamik als Alternative zur Planet-Neun-Hypothese“ – The Astronomical Journal