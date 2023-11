Eine neue Perspektive auf Brown Dust 2: Strategisieren Sie Ihr Team für den Erfolg

By

Brown Dust 2, entwickelt von Neowiz Games, ist ein immersives Gacha-Spiel, das Spielern hochstrategische Kampferlebnisse innerhalb eines gitterbasierten Kampfsystems bietet. Als Nachfolger von Brave Nine setzt dieses Rollenspiel die fesselnde Handlung seines Vorgängers fort und erweitert gleichzeitig die Hintergrundgeschichte des Spiels. In Brown Dust 2 haben Sie die Möglichkeit, eine beeindruckende Truppe aus fünf Söldnern zusammenzustellen, diese strategisch auf einem 6×4-Raster einzusetzen und kalkulierte Angriffe zu starten, um Feinde zu besiegen.

Während die Auswahl der besten Charaktere zweifellos wichtig ist, erfordert das Gewinnen von Spielen in Brown Dust 2 mehr als nur die Zusammenstellung einer starken Truppe. Es ist von entscheidender Bedeutung, effektive Strategien anzuwenden, die die Stärken Ihres Teams nutzen und die Schwächen Ihrer Gegner ausnutzen.

Um Sie bei der Zusammenstellung eines beeindruckenden Trupps zu unterstützen, präsentieren wir eine vollständige Rangliste von Brown Dust 2, die jeden Söldner und seinen Elementartyp (Wind, Wasser, Feuer, Licht und Dunkelheit) in die Stufen S, A, B und C einteilt. Bitte beachten Sie, dass diese Rangliste subjektiv ist und die Meinung des Autors widerspiegelt.

Söldner der S-Stufe wie Samay, Alec, Arines, Justia und Andrew verfügen über beispiellose Macht und Fähigkeiten, die sie in der aktuellen Meta dominieren lassen. Mit diesen Charakteren können Sie jedem Gegner souverän entgegentreten und als Sieger hervorgehen.

Söldner der Stufe A, darunter Helena, Olstein, Sylvia, Gray, Kry, Lecliss, Anastasia und Eclipse, sind ebenfalls beeindruckend und können in den meisten Phasen des Spiels triumphieren. Die Investition in ihre Upgrades kann ihre Kampffähigkeiten weiter verbessern und sie so robust wie S-Tier-Einheiten machen.

B-Tier-Söldner wie Beatrice, Rou, Rubia, Rafina, Jayden, Elise, Lisianne, Liatris, Layla, Emma, ​​Wiggle, Rigenette, Seir, Lucrezia und Celia verfügen über durchschnittliche Kampffähigkeiten. Indem Sie sie jedoch aufrüsten und sie strategisch mit S- und A-Einheiten kombinieren, können Sie in verschiedenen Spielen den Sieg erringen.

Söldner der C-Stufe bieten wenig bis gar keinen Nutzen und eignen sich für Anfänger, die die Spielmechanik verstehen möchten. Einheiten wie Scheherazade, Eleaneer, Teresse, Carlson, Emma, ​​Lathel, Ingrid, Synthia, Maria, Lydia und Julie können Anfängern helfen, sich mit den hochstrategischen Spielmechaniken von Brown Dust 2 vertraut zu machen.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Rangliste von Brown Dust 2 mit jedem Update von Neowiz Games ändern kann. Regelmäßig werden neue Charaktere eingeführt und durch Buffs und Nerfs Anpassungen an bestehenden Söldnern vorgenommen, was zu Änderungen in der Rangliste führt.

Indem Sie die umfassende Rangliste nutzen und effektive Strategien entwickeln, können Sie Ihre Erfolgschancen in Brown Dust 2 maximieren. Möge Ihr Trupp aus jeder Schlacht als Sieger hervorgehen und Ihre Reise durch die fesselnde Hintergrundgeschichte des Spiels unvergesslich sein.