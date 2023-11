Neuer Titel: Eine reflektierende Werkzeugtasche in der Erdumlaufbahn entdecken: Eine seltene Gelegenheit zur Sternenbeobachtung

By

In der Erdumlaufbahn hat sich ein seltsames Ereignis ereignet, das Sterngucker und Weltraumbegeisterte gleichermaßen fasziniert. Eine versehentliche Freisetzung während eines Weltraumspaziergangs führte zur Entstehung eines neuen himmlischen Gebildes – einer frei im Weltraum schwebenden Werkzeugtasche. Der Werkzeugsatz, den die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara bei Reparaturen außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) herausgebracht haben, bahnt sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von etwa 17,000 Meilen pro Stunde seinen Weg um den Planeten.

Die reflektierende Oberfläche der Tasche hat sie seit ihrer unbeabsichtigten Befreiung in verschiedenen Regionen sichtbar gemacht. Aktuelle Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die Werkzeugtasche in ein bestimmtes Orbitobjekt oder Weltraumschrott verwandelt hat. Die US Space Force überwacht nun aktiv seine Flugbahn.

Für diejenigen, die einen Blick auf dieses außergewöhnliche Phänomen werfen möchten, ist ein Fernglas oder ein Teleskop erforderlich. Obwohl die Werkzeugtasche relativ klein ist, sorgt ihr hohes Reflexionsvermögen unter den richtigen Bedingungen für Sichtbarkeit. Heute Abend (21. November) haben Einwohner bestimmter Teile des Vereinigten Königreichs, darunter Südwales, die Cotswolds und Oxfordshire, möglicherweise die Gelegenheit, ihn in den frühen Abendstunden zu entdecken. Im Laufe der Nacht wird erwartet, dass die Werkzeugtasche Nord-London und die Ostküste passiert.

Behalten Sie die Wetterbedingungen im Auge, um Ihre Chancen auf eine Sichtung zu erhöhen. Einwohner im Süden Großbritanniens haben möglicherweise zwischen 6:24 und 6:34 Uhr die beste Sicht. Es gibt jedoch Berichte, die darauf hindeuten, dass der optimale Zeitpunkt für die Beobachtung der Werkzeugtasche der 24. November zwischen 5:30 und 5:41 Uhr sein wird.

Der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard Center for Astrophysics erklärt, dass sich die Werkzeugtasche nicht in einer stabilen Umlaufbahn befinde und nicht auf unbestimmte Zeit sichtbar bleiben werde. Stattdessen wird erwartet, dass es innerhalb weniger Monate wieder in die Erdatmosphäre eindringt und sich vollständig auflöst.

Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit, Zeuge der Konvergenz von von Menschenhand geschaffenen Objekten mit der Weite des Weltraums zu werden. Halten Sie Ihren Blick auf den Himmel gerichtet und erleben Sie die faszinierende Schönheit unserer kosmischen Nachbarschaft.

FAQ

F: Wie kann ich die reflektierende Werkzeugtasche im Orbit erkennen?

A: Um die Werkzeugtasche zu erkennen, benötigen Sie ein Fernglas oder ein Teleskop. Suchen Sie in bestimmten Regionen während der festgelegten Zeitfenster danach, beispielsweise in Südwales, den Cotswolds und Oxfordshire am frühen Abend. Später wird erwartet, dass es Nord-London und die Ostküste überquert.

F: Wann kann man sich die Werkzeugtasche am besten ansehen?

A: Die empfohlene Zeit zur Beobachtung der Werkzeugtasche ist der 24. November zwischen 5:30 und 5:41 Uhr. Einwohner im Süden Großbritanniens, insbesondere in Regionen wie Südwales, den Cotswolds und Oxfordshire, haben die höchste Sichtbarkeitswahrscheinlichkeit zwischen 6:24 und 6:34 Uhr.

F: Bleibt die Werkzeugtasche auf unbestimmte Zeit sichtbar?

A: Nein, die Werkzeugtasche befindet sich nicht in einer stabilen Umlaufbahn und wird voraussichtlich innerhalb weniger Monate wieder in die Erdatmosphäre gelangen. Sobald dies der Fall ist, verbrennt es vollständig.

F: Wer überwacht die Flugbahn der Werkzeugtasche?

A: Die US Space Force überwacht aktiv die Flugbahn des Werkzeugkoffers, der zum Orbitalobjekt wurde.