Die Farbe von Zink hervorheben, um seine potenziellen Eigenschaften zu erweitern

Forschern des Institute of Industrial Science der Universität Tokio gelang ein Durchbruch auf dem Gebiet der Zinkkomplexe, indem sie einen Zweizentren-Zinkkomplex synthetisierten, der Farbe aufweist. Diese Entdeckung könnte die potenziellen Eigenschaften von Zinkmaterialien erheblich erweitern.

Zink ist ein wichtiges Element, das in biologischen Systemen weit verbreitet ist. Im Vergleich zu anderen Metallen ist es günstig in der Herstellung und weist eine geringe Toxizität auf. Während jedoch ähnliche Metalle in Metallkomplexen leuchtende Farben aufweisen, wurde nicht angenommen, dass Zinkmaterialien unterschiedliche Farben aufweisen.

In einer in der Angewandte Chemie International Edition veröffentlichten Studie erklärten die Forscher, dass die Farbänderungen in Metallkomplexen auftreten, wenn sichtbares Licht Elektronen zwischen ihren Orbitalen bewegen kann. Allerdings ist die Energielücke zwischen den Orbitalen des stabilsten Zinkions größer als die Energie des sichtbaren Lichts, sodass es keine Farbe erzeugen kann.

Die Forscher entwarfen zwei Moleküle mit Siliziumatomen, um zwei Zinkionen aufzunehmen. Diese Zink-Silyl-Komplexe trugen zwei Zinkatome in unterschiedlichen Abständen voneinander. In einem System, in dem die Zinkatome weit voneinander entfernt waren, war das Material farblos. Aber in dem anderen System, in dem die Zinkatome näher beieinander lagen, erschien das Material gelb.

Indem sie ein zweites Zinkatom ins Spiel brachten, zeigten die Forscher, dass die Zinkatome zusammenarbeiten können, um einen Komplex zu bilden, der sichtbares Licht absorbiert. Diese Wechselwirkung zwischen den Zinkzentren erweitert die potenziellen Eigenschaften von Zinkkomplexen und könnte zur Entwicklung interessanter Materialien führen.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für Zink in Bezug auf die Wechselwirkung mit sichtbarem Licht. Angesichts der Verbreitung von Zink in der Biologie und seiner geringen Toxizität könnte es neue Anwendungen in der Biosensorik und Biokatalyse finden.

Quelle: Universität Tokio