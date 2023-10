Der letzte Supermond des Jahres 2023: Der Erntemond scheint hell

Der Sommer 2023 war mit vier Supermonden in Folge ein Hochgenuss für Vollmondfans. Der jüngste Supermond, bekannt als Harvest Moon, ereignete sich am 29. September und markierte das Ende der Supermoon-Saison für dieses Jahr. Von einem Supermond spricht man, wenn sich der Mond an oder in der Nähe seines Perigäums befindet, dem erdnächsten Punkt auf seiner Umlaufbahn, wodurch er am Himmel 30 % heller und 14 % größer erscheint.

Der Erntemond wird so genannt, weil er typischerweise im September auftritt und mit dem Beginn der Erntesaison auf der Nordhalbkugel zusammenfällt. In diesem Jahr wurden Himmelsbeobachter ab Juli mit einer Reihe von Supermonden verwöhnt, darunter ein seltener Super Blue Moon im August. Dies war ein besonders glückliches Jahr für Supermoon-Liebhaber, da der nächste Supermoon erst im September 2024 stattfinden wird.

Fotografen auf der ganzen Welt nutzten die zusätzliche Beleuchtung des Supermondes und machten atemberaubende Bilder. Der Astrofotograf Andrew McCarthy nutzte zwei Teleskope, um eine detaillierte Aufnahme des Vollmonds zu machen, während er sich aus den Wolken löste. In Deutschland genossen die Besucher des Oktoberfestes in München eine Karussellfahrt mit Vollmond im Hintergrund. In Texas hat Matt Lantz einen atemberaubenden Blick auf den Untergang des Harvest Moon hinter einem Mesquite-Baum eingefangen. Und in Italien hat der Fotograf Lorenzo Di Cola 14 verschiedene Bilder zu einem Mosaik zusammengestellt, das den stufenweisen Aufgang des Mondes zeigt.

Der Erntemond ist ein wunderschönes Himmelsereignis, das nicht nur den Nachthimmel erleuchtet, sondern auch Möglichkeiten für atemberaubende Fotografie bietet. Ob Sie ihn von einem Dach oder an einem See beobachten, der Supermond ist ein unvergesslicher Anblick. Verpassen Sie nicht den nächsten Supermoon im September 2024!

Definitionen:

– Supermond: Wenn sich der Mond in oder in der Nähe seines Perigäums befindet, dem nächstgelegenen Punkt seiner Umlaufbahn zur Erde, wodurch er am Himmel größer und heller erscheint.

– Erntemond: Der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten kommt, typischerweise im September, und den Beginn der Erntesaison auf der Nordhalbkugel markiert.

Quellen:

– Space.com (Quellenartikel)