Neu entdeckte Margarita-Schnecke in Florida Keys gefunden

Forscher haben in den Florida Keys eine aufregende Entdeckung gemacht – eine neue Art leuchtend gelber Schnecken namens Cayo Margarita. Diesem winzigen Wirbellosen fehlt ein herkömmliches Schneckenhaus, aber es ist mit der Fähigkeit ausgestattet, giftige Schleimhäute auszustoßen. Zu Ehren des verstorbenen Jimmy Buffett erhielt die Schnecke den wissenschaftlichen Namen Cayo Margarita, inspiriert von seinem Lied „Margaritaville“.

Die Cayo-Margarita-Schnecke wurde im Korallenriff gefunden, dem einzigen Barriereriffsystem in den Vereinigten Staaten. Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur Küste Floridas und seiner auffälligen Färbung passte es perfekt zu seinem einzigartigen Namen. Diese Schnecken werden etwa 0.4 cm groß und nutzen ihren giftigen Schleim, um Plankton, Algen und Detritus zu fangen. Sie sind auf Meeresströmungen angewiesen, um Nahrung durch ihre Schleimnetze zu transportieren.

Interessanterweise gehört die Cayo-Margarita-Schnecke zur Familie der Vermetidae, auch Wurmschnecken genannt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnecken nutzen sie ihr Gehäuse nicht zum Schutz. Stattdessen dienen ihre Muscheln als Halteseil und verankern sie ihr ganzes Leben lang am Riff. Eine weitere faszinierende Entdeckung im Zusammenhang mit der Cayo-Margarita-Schnecke ist die Cayo galbinus, eine lindgrüne Schnecke, die von denselben Forschern in Belize gefunden wurde.

Die Wissenschaftler glauben, dass die leuchtenden Farben der Cayo-Schnecken andere Tiere abschrecken und sie warnen, sich fernzuhalten. Dadurch können die Schnecken ohne Schutzgehäuse überleben. Die Forscher dachten zunächst, dass es sich bei den beiden Schnecken um Unterarten handeln könnte, die ihre Farben je nach Standort angepasst hatten, stellten jedoch bald fest, dass sie sich genetisch unterschieden.

Die Cayo-Schnecken gehören möglicherweise zu den wenigen Meereslebewesen, die vom Klimawandel profitieren könnten. Sie verankern sich lieber an toten Korallen, ein Zustand, der häufiger auftreten kann, wenn die Meerestemperaturen steigen und die Korallen bleichen. Allerdings kann die Nahrungsverfügbarkeit in toten Riffumgebungen zu einem Problem werden.

Diese Entdeckung erinnert daran, dass selbst in gut erforschten Gebieten wie den Florida Keys noch viele Arten darauf warten, identifiziert zu werden. Die Cayo-Margarita-Schnecken wurden in einem häufig besuchten Riff gefunden, blieben jedoch verborgen, bis Forscher genauer hinsahen. Es unterstreicht, dass es noch viel zu lernen über die faszinierende Artenvielfalt unseres Planeten gibt.

