Verständnis des neuronalen Signalwegs stressbedingter Schlafstörungen und der Rolle der Behandlung mit hellem Licht

Forscher der Jinan-Universität in China haben den Nervenweg entdeckt, der chronischen Stress mit Schlafstörungen verknüpft. Die Studie, an der Mausmodelle beteiligt waren und die in PLOS Biology veröffentlicht wurde, verdeutlichte die entscheidende Rolle der lateralen Habenula, einer Gehirnregion, die empfindlich auf Lichtsignale reagiert. Die Aktivierung dieser Region beeinflusste die Nicht-REM-Schlafmuster.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Behandlung mit hellem Licht bestimmte Neuronen hemmte und so durch Stress verursachte Schlafstörungen reduzierte. Es ist bekannt, dass die Behandlung mit hellem Licht den Schlaf bei Menschen mit Schlafstörungen verbessert, ihre Auswirkungen auf stressbedingte Schlafstörungen waren jedoch bisher unbekannt. Durch die Untersuchung der Funktion der lateralen Habenula konnten die Forscher feststellen, wie eine Behandlung mit hellem Licht den Auswirkungen von Stress auf den Schlaf entgegenwirkt.

Es wurde vermutet, dass die laterale Habenula, die Lichtsignale von den Augen empfängt und andere schlafregulierende Teile des Gehirns beeinflussen kann, bei diesem Phänomen eine wesentliche Rolle spielt. Durch eine Reihe chemogenetischer und optogenetischer Studien bestätigte das Team diese Theorie und charakterisierte den Nervenweg vollständig. Die Aktivierung der lateralen Habenula führte zu überdurchschnittlich hohen Mengen an Nicht-REM-Schlaf, während die Hemmung dieser Region die ungewöhnlich hohen Mengen an Nicht-REM-Schlaf bei gestressten Mäusen verhinderte.

Darüber hinaus identifizierten die Forscher die Verbindung zwischen der lateralen Habenula und dem rostromedialen Tegmentalkern (RMT) als kritisch. Die Aktivierung von Neuronen, die Signale von der Habenula an das RMT senden, ahmte die Auswirkungen von Stress auf den Schlaf nach, während die Hemmung dieser Neuronen bei gestressten Mäusen die Auswirkungen einer Behandlung mit hellem Licht simulierte. Es wurde festgestellt, dass lichtempfindliche Neuronen im Nucleus geniculatum laterale (LGN) die Habenula-RMT-Neuronen auf natürliche Weise hemmen, was erklärt, warum eine Behandlung mit hellem Licht stressbedingte Anomalien im Non-REM-Schlaf reduzieren kann.

Das Verständnis des neuronalen Signalwegs stressbedingter Schlafstörungen und der Mechanismen hinter der Behandlung mit hellem Licht kann bei der Entwicklung wirksamer Lichtbehandlungen und pharmakologischer Interventionen, die auf diesen Signalweg abzielen, hilfreich sein. Co-Autor Chaoran Ren erklärte, dass „ein Schaltkreismechanismus identifiziert wurde, der die Auswirkungen der Behandlung mit hellem Licht auf Schlafstörungen, die durch chronischen Stress bei Mäusen verursacht werden, erklärt.“

