Ein neuer Avialan-Theropod enthüllt Einblicke in die frühe Vogelentwicklung im späten Jura

In China wurde ein neuer, 150 Millionen Jahre alter Vogel-Theropoden-Dinosaurier namens Fujianvenator prodigiosus entdeckt, der Aufschluss über die frühe Entwicklung der Vögel und das terrestrische Ökosystem des späten Jura gibt. Avialans sind eine Gruppe, zu der alle modernen Vögel gehören, jedoch nicht Deinonychus oder Troodon.

Bisher war unser Verständnis der frühesten Entwicklung der Avialane begrenzt, da es an Fossilien aus der Jurazeit mangelte, mit Ausnahme der Yanliao-Biota aus dem Mittel- und Spätjura im Nordosten Chinas und der deutschen Solnhofen-Kalksteine. Diese Entdeckungen umfassen eine Lücke von etwa 30 Millionen Jahren zwischen dem Jura und den ältesten bekannten Kreidevögeln. Die Jura-Avialanen sind von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung des evolutionären Ursprungs der Vögel und die Lösung der phylogenetischen Kontroverse um ihre Herkunft.

Der neue Avialan-Theropode, Fujianvenator prodigiosus, weist eine einzigartige Kombination von Morphologien auf, die er mit anderen Avialan-, Troodontiden- und Dromaeosauriden-Arten teilt, was auf eine Mosaikentwicklung in der Frühvogelentwicklung schließen lässt. Während die Morphologie der Vorderbeine von Fujianvenator mit den typischen Proportionen der Vogelbeine übereinstimmt, ist die Architektur der Hinterbeine deutlich ungewöhnlich. Der verlängerte Unterschenkel und andere Merkmale deuten darauf hin, dass Fujianvenator möglicherweise in einer sumpfähnlichen Umgebung als Hochgeschwindigkeitsläufer oder langbeiniger Watvogel gelebt hat, was eine bisher unbekannte ökologische Nische für frühe Vogelvögel darstellte.

Die Fossilien von Fujianvenator wurden in der späten Jura-Zhenghe-Fauna entdeckt, die sich in der chinesischen Provinz Fujian befindet. Die an dieser Stelle gefundene Fossiliensammlung von Wirbeltieren umfasst Teleoste, Testudines und Choristoderes und liefert wertvolle Einblicke in die regionale Fauna während der späten Jura- und frühen Kreidezeit. Die Zhenghe-Fauna liefert Beweise für die Landfauna und bietet neue Möglichkeiten für die Untersuchung des Ökosystems des späten Jura.

Die Entdeckung von Fujianvenator und der Zhenghe-Fauna erweitert unser Wissen über die Evolution der Vogelarten und die Vielfalt des terrestrischen Ökosystems des späten Jura. Die weitere Erkundung des Gebiets ist geplant, um weitere Einblicke in diese faszinierende Periode der Erdgeschichte zu gewinnen.

Quelle:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C. & Zhou, Z. (2023). Ein neuer Vogel-Theropod aus einer aufstrebenden Jura-Landfauna. Natur, 10.1038/s41586-023-06513-7.