Förderung der biomedizinischen Forschung: Aus Stammzellen gewonnene Embryonenmodelle

Wissenschaftler beschäftigen sich seit langem mit den Geheimnissen der menschlichen Zellteilung und Embryonalentwicklung. Die Feinheiten dieser Prozesse, insbesondere im kritischen ersten Monat, sind den Forschern jahrelang entgangen. Die jüngsten Fortschritte in der Stammzellentechnologie haben jedoch den Weg für einen Durchbruch geebnet. Labore auf der ganzen Welt erzeugen jetzt embryonale Strukturen aus Stammzellen – Zellgruppen, die Embryonen nachahmen, aber nicht zu einem Fötus heranwachsen können. Diese Strukturen, die ohne die Notwendigkeit von Eizellen oder Spermien entstehen, versprechen ein tieferes Verständnis von Schwangerschaftskomplikationen, angeborenen Geburtsfehlern und den Auswirkungen von Medikamenten, die während der Schwangerschaft eingenommen werden.

Die neuesten embryoähnlichen Strukturen, die von einem israelischen Team entwickelt wurden, zeigen eine bemerkenswerte Genauigkeit bei der Nachbildung der frühen Stadien der menschlichen Entwicklung. Diese Modelle umfassen alle wichtigen Zelltypen, die für die Embryonalentwicklung notwendig sind, einschließlich der Plazenta, des Dottersacks und der äußeren Membran. Dadurch, dass sich diese Strukturen acht Tage lang entwickeln konnten, was dem 14. Tag eines menschlichen Embryos im Mutterleib entspricht, konnten die Forscher die Bildung innerer Strukturen beobachten, die für die weitere Organentwicklung erforderlich sind.

Um diese embryoähnlichen Strukturen in einem Labor zu züchten, verwendeten die Forscher pluripotente Stammzellen, formbare Zellen mit dem Potenzial, sich in verschiedene Zelltypen umzuwandeln. Durch die Neuprogrammierung dieser Zellen in einen „naiven Zustand“, ähnlich dem siebten Tag der natürlichen Embryoentwicklung, bereitete das Team die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Chemische Anstöße lösten spezifische Genexpressionen aus, die zur Bildung von Gewebe führten, das für die Erhaltung des Embryos notwendig ist. Der letzte Schritt bestand darin, die drei Zellgruppen zu einer embryoähnlichen Struktur zu kombinieren.

Obwohl diese Modelle vielversprechend sind, bleiben Herausforderungen bestehen. Derzeit gelingt es nur 1 % der aggregierten Zellen, sich selbst zu einer embryoähnlichen Struktur zu organisieren. Die Steigerung dieser Effizienz wird entscheidend sein, damit diese Modelle zu wertvollen Werkzeugen in der wissenschaftlichen Forschung werden. Auch die Kultivierung dieser Strukturen über 14 Tage hinaus bringt Einschränkungen und Hindernisse mit sich. Dennoch sind Forscher optimistisch, dass weitere Fortschritte und Verbesserungen auf diesem Gebiet wesentliche Erkenntnisse über die Embryonalentwicklung liefern werden.

FAQ:

F: Was sind embryoähnliche Strukturen?

A: Embryoähnliche Strukturen sind im Labor gezüchtete Zellklumpen, die die frühen Stadien der menschlichen Entwicklung vor der Organbildung nachahmen. Ihnen fehlt ein schlagendes Herz oder ein Gehirn.

F: Wie entstehen embryoähnliche Strukturen?

A: Diese Strukturen werden mithilfe pluripotenter Stammzellen erzeugt, die in einen „naiven Zustand“ umprogrammiert werden. Durch chemische Anstöße werden spezifische Genexpressionen ausgelöst, um das erforderliche Gewebe zu entwickeln.

F: Was kann man aus diesen Embryomodellen lernen?

A: Embryomodelle bieten die Möglichkeit, Fehlgeburten, angeborene Geburtsfehler und die Auswirkungen von während der Schwangerschaft eingenommenen Medikamenten zu erforschen. Sie geben Einblick in die Bildung entscheidender embryonaler Strukturen.

F: Vor welchen Herausforderungen stehen diese Modelle?

A: Die Effizienz der Zellselbstorganisation zu einer embryoähnlichen Struktur ist derzeit gering. Darüber hinaus stellt die Kultivierung dieser Strukturen über einen Zeitraum von 14 Tagen hinaus Herausforderungen dar, die ihr Potenzial einschränken.