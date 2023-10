Die Zukunft des Computing: Kontrolle von Spinwellen mit Supraleitern auf einem Chip

Wissenschaftler der TU Delft haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Quantenphysik gemacht. Sie haben erfolgreich gezeigt, dass es möglich ist, mithilfe von Supraleitern winzige Wellen in Magneten auf einem Chip zu kontrollieren. Diese „Spinwellen“ in Magneten bergen großes Potenzial für zukünftige energieeffiziente Informationstechnologie oder als Kopplungsgeräte in Quantencomputern, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität.

Spinwellen sind Wellen in einem magnetischen Material, die zur Informationsübertragung genutzt werden können. Seit Jahren suchen Wissenschaftler nach einer effizienten Möglichkeit, diese Spinwellen zu kontrollieren und zu manipulieren, um eine energieeffiziente Alternative zur herkömmlichen Elektronik zu entwickeln. Dieser Durchbruch liefert Physikern neue Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Magneten und Supraleitern und bietet einen vielversprechenden Weg für zukünftige energieeffiziente Lösungen.

Diese Kontrolle erreichten die Forscher, indem sie eine supraleitende Elektrode als Spiegel für die Spinwellen verwendeten. Eine Spinwelle erzeugt ein Magnetfeld, das wiederum einen Suprastrom im Supraleiter induziert. Dieser Superstrom fungiert als Spiegel, der das Magnetfeld zurück zur Spinwelle reflektiert und so eine präzise Steuerung und Manipulation ermöglicht. Durch Variation der Temperatur der Elektrode kann das Ausmaß der Änderung der Wellenlänge der Spinwelle fein eingestellt werden.

Um diese Spinwellen sichtbar zu machen und zu messen, verwendete das Forschungsteam einen einzigartigen Sensor, der Elektronen in Diamant nutzt. Diese Technik ermöglichte es ihnen, durch den undurchsichtigen Supraleiter zu schauen und die Spinwellen darunter zu beobachten, ähnlich wie ein MRT-Scanner, der in das Innere des menschlichen Körpers blickt.

Während die Spinwellentechnologie noch in den Kinderschuhen steckt, öffnet diese Entdeckung die Tür zur Entwicklung energieeffizienter Spinwellenschaltungen. Durch die Verwendung supraleitender Elektroden können Forscher nun Geräte entwerfen, die minimale Wärme- und Schallwellen erzeugen und so verschiedene Bereiche wie Frequenzfilter, Resonatoren, Transistoren und Anschlüsse für Quantencomputer revolutionieren.

