Fotograf überwindet Wolkendecke, um seltene Sonnenfinsternis einzufangen

Eine dicke Wolkendecke drohte die Sicht auf die gestrige ringförmige Sonnenfinsternis in der Region East Kootenay zu beeinträchtigen. Ein plötzlicher Wolkenbruch ermöglichte es Rick Nowell, Techniker am College of the Rockies Astronomy Lab, jedoch, ein paar Aufnahmen des seltenen Ereignisses zu machen. Nowell beschrieb den Aufwand, der erforderlich war, um die Sonnenfinsternis zu fotografieren, einschließlich der Suche nach der notwendigen Ausrüstung und der Einstellung des Teleskops für eine optimale Fokussierung. Trotz der Herausforderungen gelang es Nowell, das beste Foto der Sonnenfinsternis zu machen und sogar zwei Sonnenflecken einzufangen.

Die partielle Sonnenfinsternis begann am Samstag, dem 9. Oktober, um 11:14 Uhr, wobei der Mond 67 % der Sonne bedeckte und ihren Höhepunkt um 10:25 Uhr erreichte. Nowells erfolgreiche Aufnahme des Ereignisses ist ein Beweis für seine Entschlossenheit und sein technisches Können.

Das Fotografieren einer Sonnenfinsternis kann ein komplexes Unterfangen sein, das spezielle Ausrüstung und Fachwissen erfordert. Zu den von Nowell genannten Begriffen gehören unter anderem ein Celestron-Teleskop, ein Brennweitenreduzierer, ein Sichtrückteil, ein Crayford-Fokussierer und ein Sucherfernrohr. Dies sind alles Werkzeuge, die bei der Aufnahme klarer und genauer Bilder von Himmelsereignissen wie Finsternissen eine Rolle spielen.

Es ist erwähnenswert, dass das Betrachten einer Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz gefährlich sein und möglicherweise dauerhafte Augenschäden verursachen kann. Daher ist es wichtig, einen Sonnenfilter zu verwenden oder die Sonnenfinsternis indirekt mithilfe von Projektionstechniken zu betrachten, wie sie von Nowell beschrieben wurden, als er den weißen Filterkastendeckel als Projektionsfläche verwendete.

Quelle: e-KNOW (keine URL angegeben)