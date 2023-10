Die Kraft des Lernens und der Wahrnehmung in hirnlosen Organismen

Die Fähigkeit von Organismen ohne Gehirn, zu lernen und wahrzunehmen, ist ein bemerkenswertes Beispiel für adaptive Evolution. Während das Gehirn für Tiere ein entscheidendes Organ ist, das flexible Reaktionen und das Überleben in unvorhersehbaren Umgebungen ermöglicht, fehlt vielen Organismen dieses zentrale Kontrollsystem. Dennoch ist ihre Lern- und Wahrnehmungsfähigkeit für ihr Überleben und ihre Fortpflanzung nicht weniger wichtig.

Lernen, definiert als eine aus Erfahrung resultierende Verhaltensänderung, nimmt unterschiedliche Formen an. Beim nicht-assoziativen Lernen geht es darum, wiederholte Reize auszuschalten oder sich an sie zu gewöhnen, während beim assoziativen Lernen die Verknüpfung von Hinweisen mit Verhaltensweisen erfolgt. Höhere Formen des Lernens, wie konzeptionelles, sprachliches und musikalisches Lernen, erfordern komplexe Gehirne mit speziellen Strukturen und Verbindungen.

Neuere Forschungen stellen jedoch die Annahme in Frage, dass Lernen ausschließlich Organismen mit komplexen Gehirnen vorbehalten ist. Beispiele für das Lernen in hirnlosen Organismen haben unser Verständnis der kognitiven Fähigkeiten im gesamten Lebensbaum verändert. Beispielsweise kann sich die Perlenanemone an die Anwesenheit genetischer Klone gewöhnen und ihre Aggression diesen gegenüber anpassen. Würfelquallen können trotz ihrer wenigen tausend Neuronen Änderungen der Lichtintensität mit taktilem Feedback verknüpfen, um sich effektiv in ihrer Umgebung zurechtzufinden.

Sogar Organismen ohne Neuronen weisen Lernfähigkeiten auf. Schleimpilze, einzellige Protisten, zeigen kognitive Fähigkeiten wie das Auswendiglernen von Wegen zur Nahrung und das Lernen aus vergangenen Erfahrungen. Pflanzen wie Venusfliegenfallen und Schampflanzen zeigen Lernen durch ihre Sensoren und adaptiven Verhaltensweisen. Diese Erkenntnisse haben Debatten darüber ausgelöst, ob Pflanzen als intelligente Agenten betrachtet werden können.

Die Beweise für das Lernen hirnloser Organismen stellen unser Verständnis von Empfindungen, Gedanken und Verhalten in Frage. Es wirft ethische Fragen darüber auf, wie wir diese Organismen angesichts ihrer Fähigkeit zu lernen und möglicherweise zu fühlen in verschiedenen Kontexten behandeln. Darüber hinaus ermöglicht uns das Studium und die Wertschätzung des vielfältigen und einzigartigen Lebens hirnloser Organismen, über unseren Platz im Baum des Lebens und die Bedeutung der Erhaltung und Wertschätzung aller Lebensformen nachzudenken.

Quelle: Universität Sydney