Ein neuer Labyrinth-Entkommener: Weiche Roboter navigieren mit physischer Intelligenz durch komplexe Räume

Weiche Roboter aus Flüssigkristall-Elastomer können ohne Computer- oder menschliche Eingaben durch komplexe Räume navigieren. Diese von einem Team der North Carolina State University entwickelten Roboter basieren auf dem Konzept der physischen Intelligenz, was bedeutet, dass ihr Verhalten von den Materialien, aus denen sie hergestellt sind, und ihrem strukturellen Design bestimmt wird. Die Roboter, die an Schnüre erinnern, waren in der Lage, durch Labyrinthe zu navigieren und sogar bewegliche Hindernisse zu umgehen.

Das Team hat kürzlich eine verbesserte Version des Roboters vorgestellt, die noch kompliziertere Szenarien bewältigen kann. Die Roboter bestehen aus demselben Flüssigkristall-Elastomer wie zuvor, der entscheidende Unterschied ist jedoch das asymmetrische Design. Eine Hälfte des Roboters ist ein gedrehtes Band, das sich zu einer geraden Linie dehnen lässt, während die andere Hälfte eine engere Drehung ist, die sich ebenfalls um sich selbst dreht. Diese Asymmetrie erzeugt an jedem Ende des Roboters unterschiedliche Kräfte, sodass er sich drehen kann, ohne mit einem Objekt in Kontakt kommen zu müssen.

Der von den Autoren „Labyrinth-Fluchtroboter“ genannte Roboter ist in der Lage, durch Labyrinthe mit beweglichen Wänden und Lücken zu navigieren, die kleiner sind als seine Körpergröße. Die Fähigkeit, sich in Bögen zu bewegen, ermöglicht es ihm, sich aus engen Stellen freizubewegen. Die Forscher glauben, dass diese Technologie potenzielle Anwendungen im Soft-Roboter-Design hat, insbesondere für Anwendungen, bei denen die Roboter Wärmeenergie aus ihrer Umgebung gewinnen können.

Dieser Durchbruch in der Soft-Robotik demonstriert die Leistungsfähigkeit der physischen Intelligenz und eröffnet Möglichkeiten für innovative Ansätze im Roboterdesign. Die Studie, die diese Entwicklung detailliert beschreibt, ist in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht.

Quellen:

– Zeitschrift: Wissenschaftliche Fortschritte

- North Carolina State University