Soft Robot navigiert mithilfe physischer Intelligenz durch komplexe Umgebungen

By

Zusammenfassung: Forscher haben einen „gehirnlosen“ Softroboter entwickelt, der mithilfe physischer Intelligenz autonom durch komplexe Umgebungen navigieren kann. Im Gegensatz zu früheren Modellen, die sich nur bei Hindernissen drehen konnten, kann sich dieser Roboter aufgrund seines asymmetrischen Designs selbstständig drehen. Der Roboter besteht aus bandartigen Flüssigkristall-Elastomeren und wird in Bewegung gesetzt, wenn er auf eine Oberfläche gestellt wird, die heißer als die Umgebungsluft ist. Je wärmer die Oberfläche, desto schneller rollt sie. Diese einzigartige Bewegung ermöglicht es dem Roboter, sich in Bögen zu bewegen, dynamische Labyrinthe zu durchqueren und zu vermeiden, zwischen parallelen Objekten stecken zu bleiben.

Ein Forscherteam der North Carolina State University hat auf seinen früheren Arbeiten zur Soft-Roboter-Navigation aufgebaut, um einen neuen Roboter zu entwickeln, der in noch komplexeren und dynamischeren Umgebungen navigieren kann. Der bisherige Soft-Roboter konnte durch einfache Labyrinthe navigieren, konnte sich jedoch nur dann umdrehen, wenn er auf ein Hindernis stieß, was dazu führen konnte, dass er steckenblieb.

Der neue „hirnlose“ Roboter benötigt keine Computer- oder menschliche Führung, da er mit physischer Intelligenz arbeitet. Es besteht aus bandförmigen Flüssigkristall-Elastomeren, die in Bewegung gesetzt werden, wenn sie auf eine Oberfläche gelegt werden, die heißer als die Umgebungsluft ist. Der Teil des Bandes, der die Oberfläche berührt, zieht sich zusammen und löst eine Rollbewegung aus. Das asymmetrische Design des Roboters ermöglicht es ihm, Kurven zu fahren, ohne mit einem Objekt in Kontakt zu kommen. Es bewegt sich in Bögen, wodurch es durch Labyrinthe navigieren kann, ohne stecken zu bleiben, und sich zwischen parallelen Hindernissen hindurchschlängeln kann.

Die Forscher haben gezeigt, dass der Roboter in der Lage ist, durch komplexe Labyrinthe, einschließlich solcher mit beweglichen Wänden, zu navigieren und durch enge Räume zu passen. Sie testeten den Roboter sowohl auf einer Metalloberfläche als auch im Sand. Die Entwicklung dieses Roboters ist ein Fortschritt im Soft-Roboter-Design, insbesondere für Anwendungen, bei denen sie Wärmeenergie aus ihrer Umgebung gewinnen können.

Die Studie mit dem Titel „Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper“ wird in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht. Die Forschung wurde durch Zuschüsse der National Science Foundation unterstützt.

Quellen:

– North Carolina State University: https://news.ncsu.edu/2021/09/physiically-intelligent-soft-robot/

– Wissenschaftliche Fortschritte: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469