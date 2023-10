Die unglaublichen Lernfähigkeiten karibischer Würfelquallen

Neue Forschungen haben ergeben, dass Karibische Würfelquallen trotz ihrer geringen Größe und ihres fehlenden Gehirns in der Lage sind, mithilfe visueller Hinweise zu lernen, Hindernissen auszuweichen. Diese kognitive Fähigkeit, bekannt als „assoziatives Lernen“, wurde noch nie zuvor bei Tieren mit einem derart primitiven Nervensystem beobachtet. Im Vergleich zu fortgeschritteneren Tieren wie Fruchtfliegen oder Mäusen, die über ein Gehirn verfügen, zeigen die Quallen ähnliche Leistungsniveaus.

Die Karibische Würfelqualle, auch Tripedalia cystophora genannt, ist für ihre Fähigkeit bekannt, durch trübes Wasser und untergetauchte Mangrovenwurzeln zu navigieren. Dies birgt Risiken, die ihren empfindlichen, gallertartigen Körper beschädigen könnten. Dank ihrer vier visuellen Sinneszentren, Rhopalia genannt, können sie jedoch Schaden vermeiden. Jedes Rhopalium enthält linsenförmige Augen und etwa tausend Neuronen. Im Gegensatz dazu haben Fruchtfliegen 200,000 Neuronen in ihrem Gehirn.

Obwohl die Karibische Würfelqualle hirnlos ist, zeigt sie eine „operante Konditionierung“, eine Art erlerntes Verhalten, bei dem es darum geht, zukünftige Probleme vorherzusagen und zu vermeiden. Der Hauptautor Anders Garm erklärt, dass diese Fähigkeit komplexer ist als die klassische Konditionierung, die bekanntlich durch Pawlows Experimente mit Hunden demonstriert wurde. Um die Fähigkeiten der Quallen zu testen, setzten die Forscher sie in ein Becken mit Glaswänden, auf denen Streifen unterschiedlicher Dunkelheit angebracht waren, um Mangrovenwurzeln nachzuahmen. Die Quallen lernten schnell, durch Bereiche zu navigieren, in denen die Gitterstäbe am wenigsten sichtbar waren, und vermieden so Kollisionen mit den Wänden.

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse die Idee stützen, dass Tiere mit einer geringen Anzahl von Neuronen noch lernen können. Dies legt nahe, dass Lernen eine grundlegende Eigenschaft des Nervensystems sein könnte. Nesseltiere, die Tiergruppe, zu der Quallen, Seeanemonen und Korallen gehören, sind eine „Schwestergruppe“ der meisten anderen Tiere und sogar des Menschen. Dies deutet darauf hin, dass ein gemeinsamer Vorfahre vor etwa 500 Millionen Jahren ein Nervensystem entwickelt haben könnte, das zum assoziativen Lernen fähig ist.

Quellen:

– Zeitschrift: Aktuelle Biologie