Quallen stellen traditionelle Überzeugungen über Lernfähigkeiten in Frage

Obwohl Quallen über kein zentralisiertes Gehirn verfügen, verfügen sie über fortgeschrittene Lernfähigkeiten, die denen von Menschen und anderen komplexen Organismen ähneln, was traditionelle Vorstellungen über neuronale Lernprozesse in Frage stellt. In einer kürzlich in Current Biology veröffentlichten Studie trainierten Wissenschaftler Karibische Würfelquallen (Tripedalia cystophora), um zu lernen, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen. Sie zeigten, dass diese scheinbar einfachen Kreaturen durch assoziatives Lernen die Fähigkeit erwerben können, Hindernissen auszuweichen.

Karibische Würfelquallen, nicht größer als ein Fingernagel, verfügen über ein komplexes visuelles System mit 24 Augen, die in ihren glockenförmigen Körper eingebettet sind. Sie nutzen ihre Sehkraft, um durch trübe Gewässer zu navigieren und Unterwasserbaumwurzeln auszuweichen, um Beute zu fangen. Durch die Beobachtung der Quallen in einer simulierten Lernumgebung – einem runden, mit grauen und weißen Streifen geschmückten Becken – stellten die Forscher fest, dass die Quallen mit der Zeit ihre Navigationsfähigkeiten verbesserten. Sie vergrößerten ihren durchschnittlichen Abstand zur Wand, vervierfachten die Anzahl erfolgreicher Drehbewegungen zur Kollisionsvermeidung und verringerten den Kontakt mit der Wand.

Die Forscher untersuchten auch den zugrunde liegenden Prozess des assoziativen Lernens von Quallen. Sie isolierten die Rhopalia genannten visuellen Sinneszentren der Qualle, die sechs Augen beherbergen und die pulsierende Bewegung der Qualle steuern. Indem sie die Rhopalia mit schwacher elektrischer Stimulation trainierten, wenn sie sich grauen Balken näherten, stellten die Forscher fest, dass die Struktur als Reaktion auf hellgraue Balken Signale zum Ausweichen von Hindernissen zu erzeugen begann. Dabei zeigte sich, dass die Kombination visueller und mechanischer Reize für das assoziative Lernen bei Quallen notwendig ist und dass die Rhopalia als Lernzentrum dient.

Die Studie stellt frühere Vorstellungen in Frage, dass fortgeschrittenes Lernen ein zentralisiertes Gehirn erfordert, und wirft Licht auf die evolutionären Wurzeln von Lernen und Gedächtnis. Die Forscher planen, die zellulären Interaktionen des Nervensystems von Quallen weiter zu untersuchen, um die Mechanismen hinter der Gedächtnisbildung zu entschlüsseln. Das Verständnis der Lernfähigkeit selbst der einfachsten Nervensysteme kann Einblicke in grundlegende zelluläre Mechanismen liefern, die sich möglicherweise schon früh in der Geschichte des Nervensystems entwickelt haben.

