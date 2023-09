Bestandteile von Gehirnzellen wurden bis in die alten Meere zurückverfolgt

By

Eine aktuelle Studie von Experten des Center for Genomic Regulation hat herausgefunden, dass Gehirnzellbestandteile vor etwa 800 Millionen Jahren in flachen Meeren vorhanden waren. Durch die Untersuchung von Placozoen, winzigen Meerestieren, haben Forscher Einblicke in die Evolutionsreise von Neuronen gewonnen.

Placozoen, die etwa die Größe eines großen Sandkorns haben, leben in warmen, flachen Gewässern und überleben, indem sie sich von Algen und Mikroben ernähren. Trotz des Fehlens von Organen oder bestimmten Körperteilen gelten Placozoen neben Ctenophoren, Schwämmen, Nesseltieren und Bilateriern als eine der fünf primären Tierlinien.

Von zentraler Bedeutung für die Existenz von Placozoen sind peptidische Zellen, die Peptide freisetzen, die ihre Nahrungsaufnahme und Bewegungen steuern. Die Studie nutzte molekulare und rechnerische Analysen, um „Zellatlanten“ zu erstellen, um die Entwicklung und Funktion dieser Zellen zu verstehen. Es wurde festgestellt, dass diese peptidischen Zellen als Vorläufer moderner Neuronen dienten.

Die Forscher entdeckten ein kompliziertes Netzwerk von „Zwischen“-Zelltypen, die die neun wichtigsten Zelltypen in Placozoen verbinden. Darüber hinaus zeigten die peptidischen Zellen im Unterschied zu anderen Zellen eine überraschende Ähnlichkeit mit Neuronen, die Millionen von Jahren später in fortgeschritteneren Organismen entstanden. Diese einzigartige Ähnlichkeit mit Neuronen wurde bei früh verzweigten Arten wie Schwämmen oder Ctenophoren nicht beobachtet.

Die Studie deckte drei bemerkenswerte Parallelen zwischen peptidischen Zellen und Neuronen auf. Erstens differenzieren sich Placozoenzellen auf ähnliche Weise wie die Neurogenese, die bei Nesseltieren und Bilateriern beobachtet wird. Zweitens verfügen diese Zellen über viele Komponenten der Nachrichtenübermittlung eines Neurons, ihnen fehlen jedoch die Eigenschaften eines echten Neurons, beispielsweise die Weiterleitung elektrischer Signale. Schließlich zeigte Deep Learning, dass diese Zellen über GPCRs kommunizieren, die durch Neuropeptide initiiert werden und die neuronale Kommunikation widerspiegeln.

Durch die Hervorhebung des evolutionären Zeitrahmens weist die Forschung darauf hin, dass die grundlegenden Komponenten von Neuronen vor 800 Millionen Jahren in alten Meeren Gestalt annahmen. Ungefähr ein Jahrhundert nach dem Erscheinen ihrer Vorfahren entwickelten sich die peptidischen Zellen der Placozoen wahrscheinlich dahingehend, dass sie entscheidende Merkmale besaßen, die für Neuronen essentiell sind, wie etwa Ionenkanäle und postsynaptische Gerüste.

Während das erste moderne Neuron schätzungsweise vor etwa 650 Millionen Jahren erschien, gibt es in Ctenophoren neuronenähnliche Zellen mit unterschiedlichen Merkmalen, was Fragen über den evolutionären Verlauf von Neuronen aufwirft. Die Autoren der Studie betonen die Notwendigkeit weiterer Forschung, um diese offenen Fragen zu beantworten und ein klareres Verständnis der Evolutionspfade von Neuronen und anderen Zelltypen zu erlangen.

Während die Genomsequenzierung weiter voranschreitet, wird erwartet, dass die Geheimnisse, die nicht-traditionelle Modelltiere wie Placozoen, Ctenophoren und Schwämme bergen, nach und nach gelüftet werden, was mehr Licht auf die Evolutionsgeschichte des Lebens werfen wird.

Quellen:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Zentrum für Genomregulation](https://www.crg.eu/)