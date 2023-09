DishBrain-Studie liefert starke Beweise für die Critical-Brain-Hypothese

By

Eine kürzlich von Forschern der Cortical Labs und der University of Melbourne durchgeführte Studie hat überzeugende Beweise für die Hypothese des kritischen Gehirns geliefert. Diese Hypothese legt nahe, dass komplexe Verhaltensweisen im menschlichen Gehirn nur dann auftreten können, wenn sich die Neuronen in einem fein ausbalancierten Zustand befinden, der als „neuronal kritischer“ Zustand bezeichnet wird. In diesem Zustand können kleinste Eingaben „Lawinen“ der Gehirnaktivität auslösen.

Die Forscher verwendeten eine Sammlung von 800,000 menschlichen Nervenzellen, die als DishBrain bezeichnet wird, um zu untersuchen, wie Neuronen Informationen verarbeiten. Das neuronale Netzwerk wurde darauf trainiert, das Spiel Pong zu spielen. Die in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichte Studie ist der bislang stärkste Beweis für die Hypothese des kritischen Gehirns.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Neuronen, wenn sie aufgabenbezogene sensorische Eingaben erhalten, ihr Verhalten ändern und sie in einen gesteigerten Zustand versetzen, in dem kleine Eingaben eine groß angelegte Gehirnaktivität auslösen können. Dieser nahezu kritische Zustand war mit einer besseren Aufgabenleistung verbunden.

Die Forscher fanden jedoch auch heraus, dass Kritikalität allein nicht ausreicht, damit Lernen in einem neuronalen Netzwerk stattfinden kann. Lernen erfordert eine Rückkopplungsschleife, in der das Netzwerk zusätzliche Informationen über die Konsequenzen seiner Handlungen erhält.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Auswirkungen auf das Verständnis, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet, und könnten möglicherweise zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für neurologische Erkrankungen führen. Das DishBrain-Modell bietet eine einzigartige Möglichkeit, das menschliche Gehirn ohne die Einschränkungen von Tiermodellen zu untersuchen.

Die Forschung hat auch potenzielle Anwendungen im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen, die aufgrund neuronaler Schäden verlorene Funktionen wiederherstellen könnten. Für die Entwicklung wirksamer neuronaler Prothesen und Gehirn-Computer-Schnittstellen ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie Kontroll- und Stimulationsstrategien mit neuronalen Schaltkreisen im Gehirn interagieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DishBrain-Studie ein wichtiges Teil zum Puzzle der Critical-Brain-Hypothese hinzufügt und neue Möglichkeiten für das Verständnis der Gehirnfunktion und die Entwicklung von Behandlungen für neurologische Störungen eröffnet.

Quellen:

– „Kritische Dynamik entsteht während der strukturierten Informationspräsentation in verkörperten neuronalen Netzwerken in vitro“ – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt und Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3