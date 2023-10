Chirurg fordert Eltern dringend auf, Laserstifte nicht als Spielzeug zu kaufen, nachdem ein Junge dauerhafte Augenschäden erlitten hat

By

Ein beratender Kinderaugenarzt bittet Eltern, ihre Kinder nicht mit Laserstiften als Spielzeug spielen zu lassen, nachdem ein 11-jähriger Junge eine bleibende Augenschädigung erlitten hatte. Der Junge, bekannt als Harry, verlor Anfang des Jahres sein zentrales Sehvermögen und Tests zeigten erhebliche Schäden an seiner Netzhaut. Er erhält jetzt monatliche Injektionen, aber sein Sehvermögen wird möglicherweise nie wieder vollständig wiederhergestellt.

Aabgina Shafi, die Chirurgin, die Harry behandelt, gab bekannt, dass sich derzeit vier weitere Kinder in Yorkshire wegen ähnlicher durch Laserstifte verursachter Schäden in Behandlung befinden. Frau Shafi betonte, dass die durch diese Geräte verursachten Schäden zur Erblindung oder anderen irreversiblen Verletzungen führen könnten, was eine lebenslange Überwachung erforderlich mache. Obwohl es illegal ist, einen Laser auf ein fahrendes Fahrzeug zu richten, ist es im Vereinigten Königreich legal, Laserstifte zu verkaufen und zu besitzen.

Frau Shafi erklärte, dass viele auf dem Markt erhältliche Laserstifte nicht den EU-Sicherheitsstandards entsprechen und einige die angegebene Leistung überschreiten. Sie warnte davor, dass Kinder diese Stifte zwar gern zum Platzen von Luftballons verwenden, das Richten auf die Augen jedoch zu ernsthaften Schäden führen kann.

Harrys Eltern fanden die Ursache des Schadens heraus, nachdem sie ihn zu einem Optiker gebracht hatten. Tests ergaben UV-Schäden, und da erinnerte sich seine Mutter daran, dass er im Besitz eines Laserstifts gewesen war. Zusätzlich zu der Verletzung seines rechten Auges ergaben Tests eine Schädigung seines linken Auges, obwohl sein Sehvermögen derzeit nicht beeinträchtigt ist.

Harrys Mutter, die den Laserstift online gekauft hatte, drückte ihr Bedauern aus und forderte andere Eltern auf, nicht den gleichen Fehler zu machen. Sie betonte die möglichen langfristigen Auswirkungen auf das Leben ihres Sohnes, einschließlich seiner Karriereaussichten und seiner Fahrfähigkeit.

Der Koffer soll Eltern daran erinnern, beim Kauf von Spielzeug für ihre Kinder wachsam zu sein. Laserstifte mögen harmlos erscheinen, bei unsachgemäßer Verwendung können sie jedoch schwerwiegende Folgen haben. Sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher ist es von entscheidender Bedeutung, der Sicherheit Priorität einzuräumen und sicherzustellen, dass die Produkte den erforderlichen Standards entsprechen.

