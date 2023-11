Können Kometen der kosmische Lieferdienst für Lebensbausteine ​​sein?

By

Neue Forschungsergebnisse der Universität Cambridge deuten darauf hin, dass Kometen eine entscheidende Rolle dabei spielen könnten, die molekularen Bausteine ​​für das Leben auf andere Planeten in der Galaxie zu transportieren. Während Kometen seit langem als potenzielle Träger organischen Materials gelten, wirft diese Studie Licht auf ihre Fähigkeit, diese lebenswichtigen Moleküle auf anderen Planeten abzulagern.

Die Forscher fanden heraus, dass Kometen sich mit relativ langsamen Geschwindigkeiten von weniger als 15 Kilometern pro Sekunde fortbewegen müssen, damit sie effektiv organisches Material transportieren können. Bei höheren Geschwindigkeiten würden die Moleküle durch den Aufprall und die Temperatur auseinanderbrechen und ihre Wirksamkeit verlieren.

Interessanterweise legt die Studie nahe, dass das günstigste Szenario für die Übertragung durch Kometen in „Erbsen-in-einer-Schote“-Systemen gegeben ist, in denen eine Gruppe von Planeten eng beieinander umkreist. In solchen Systemen könnte ein Komet von der Umlaufbahn eines Planeten auf einen anderen „abprallen“ und dabei allmählich langsamer werden, bis er auf die Oberfläche eines Planeten stürzt. Dieser Aufprall würde intakte Moleküle hervorbringen, die möglicherweise als Vorläufer für Leben dienen könnten.

Während Kometen bekanntermaßen verschiedene präbiotische Moleküle wie Aminosäuren und Vitamin B3 enthalten, enthalten sie auch erhebliche Mengen an Blausäure (HCN), einem langlebigen Molekül, das hohen Temperaturen standhalten kann. Diese Widerstandsfähigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit einer intakten Lieferung beim Eintritt in die Atmosphäre.

Die Forscher betonen, dass sie Kometen nicht als notwendig für die Entstehung des Lebens betrachten, sondern sie als potenzielle Träger in bestimmten Planetenszenarien betrachten. Die Studie trägt zu unserem Verständnis der Planetentypen bei, auf denen Kometen komplexe Moleküle erfolgreich transportieren könnten.

FAQ:

1. Sind Kometen für die Entstehung des Lebens wichtig?

Nein, die Forscher behaupten nicht, dass Kometen für die Entstehung des Lebens auf der Erde oder anderen Planeten notwendig seien. Sie deuten jedoch darauf hin, dass die Lieferung durch Kometen in bestimmten Szenarien ein Faktor sein könnte.

2. Welche Planeten eignen sich für die Geburt von Kometen?

Bei Planeten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen, sind massearme Planeten in engen Umlaufbahnen zu anderen Planeten im System tendenziell kometenfördernder. Nahe gelegene Planeten auf engen Umlaufbahnen spielen eine entscheidende Rolle dabei, Kometen zu verlangsamen und die Chancen auf eine intakte Lieferung zu erhöhen.

3. Wie variiert die Kometenabgabe für Planeten um Sterne mit geringerer Masse?

Für Planeten, die masseärmere Sterne wie M-Zwerge umkreisen, wird der Transport von Kometen zu einer größeren Herausforderung. Locker gepackte Gesteinsplaneten in diesen Systemen sind stärkeren Einschlägen mit hoher Geschwindigkeit ausgesetzt, was möglicherweise einzigartige Herausforderungen für die Entstehung von Leben mit sich bringt.

Zusammenfassend unterstreicht diese Forschung das Potenzial von Kometen als Träger von Lebensbausteinen zu anderen Planeten. Durch das Verständnis der Dynamik der Kometenabgabe können Wissenschaftler vielversprechende Systeme identifizieren, die es bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems zu untersuchen gilt.

Quelle: [Universität Cambridge](https://www.cam.ac.uk/)