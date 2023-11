Kometenlieferung: Die möglichen Ursprünge der Bausteine ​​des Lebens jenseits der Erde

Die Frage, wie die molekularen Bausteine ​​des Lebens ihren Weg zur Erde fanden, beschäftigt Wissenschaftler seit langem. Zwar gibt es mehrere Theorien, doch eine, die große Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Idee, dass Kometen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung dieser wesentlichen Komponenten gespielt haben könnten. Jetzt hat eine Gruppe von Forschern der Universität Cambridge neue Erkenntnisse darüber geliefert, wie Kometen ähnliche Bausteine ​​zu anderen Planeten innerhalb unserer Galaxie transportieren könnten.

Damit Kometen organisches Material effektiv transportieren können, müssen sie sich mit relativ langsamen Geschwindigkeiten von weniger als 15 Kilometern pro Sekunde fortbewegen. Bei höheren Geschwindigkeiten würden die Temperatur und die Geschwindigkeit des Aufpralls dazu führen, dass die lebenswichtigen Moleküle auseinanderbrechen und sie für die Entstehung von Leben unbrauchbar machen. Daher ist die beste Umgebung für Kometen, sich mit optimaler Geschwindigkeit fortzubewegen, innerhalb von „Erbsen in einer Schote“-Systemen, wo die Planeten eng beieinander umkreisen. In solchen Systemen könnte ein Komet im Wesentlichen von der Umlaufbahn eines Planeten auf einen anderen übertragen werden, wodurch seine Geschwindigkeit effektiv verringert würde.

Sobald der Komet eine ausreichend langsame Geschwindigkeit erreicht, stürzt er auf die Oberfläche eines Planeten und liefert dabei intakte Moleküle, von denen man annimmt, dass sie die Vorläufer für Leben sind. Die Forscher, deren Studie in den Proceedings of the Royal Society A veröffentlicht wurde, gehen davon aus, dass diese „Erbsen in einer Schote“-Systeme vielversprechende Orte für die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems wären, wenn die Lieferung durch Kometen tatsächlich für die Entstehung des Lebens von Bedeutung wäre .

Es wurde festgestellt, dass Kometen eine Vielzahl lebenswichtiger Bausteine ​​enthalten, die oft als präbiotische Moleküle bezeichnet werden. Beispielsweise ergab die Analyse von Proben des Ryugu-Asteroiden im Jahr 2022 das Vorhandensein intakter Aminosäuren und Vitamin B3. Kometen enthalten auch erhebliche Mengen an Blausäure (HCN), einem weiteren wichtigen präbiotischen Molekül. Die robusten Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen in HCN machen es beständig gegen hohe Temperaturen und erhöhen dadurch seine Chancen, den Eintritt in die Atmosphäre zu überleben und intakt zu bleiben.

„Unser Verständnis der Atmosphären von Exoplaneten entwickelt sich weiter, und dies veranlasste uns, die Möglichkeit der Lieferung komplexer Moleküle über Kometen zu diesen Planeten zu untersuchen“, sagte Richard Anslow, der Erstautor der Studie und Forscher am Institute of Astronomy in Cambridge. „Es ist denkbar, dass die Moleküle, die für die Entstehung des Lebens auf der Erde verantwortlich sind, von Kometen stammen“, fügte Anslow hinzu.

FAQ

F: Welche Theorie besagt, dass Kometen die Bausteine ​​für das Leben liefern?

A: Die Theorie legt nahe, dass Kometen organisches Material oder die molekularen Bausteine ​​für Leben zur Erde transportiert haben könnten.

F: Was ist die optimale Geschwindigkeit für Kometen, um intakte Moleküle abzugeben?

A: Damit die Moleküle den Einschlag überleben, müssen sich Kometen mit einer Geschwindigkeit von unter 15 Kilometern pro Sekunde bewegen.

F: Wie können Kometen die nötige Geschwindigkeit für eine erfolgreiche Lieferung erreichen?

A: Kometen können die optimale Geschwindigkeit erreichen, indem sie sich in „Erbsen in einer Schote“-Systemen bewegen, in denen Planeten eng beieinander umkreisen. In solchen Systemen können Kometen von der Umlaufbahn eines Planeten auf einen anderen gelangen und so effektiv abgebremst werden.

F: Warum gelten „Erbsen in der Schote“-Systeme als vielversprechend für die Suche nach Leben?

A: Wenn die Lieferung durch Kometen für die Entstehung des Lebens von entscheidender Bedeutung ist, wären Planeten innerhalb von „Erbsen in einer Schote“-Systemen günstige Ziele für die Suche nach außerirdischem Leben.

F: Welche präbiotischen Moleküle wurden in Kometen gefunden?

A: Es ist bekannt, dass Kometen eine Vielzahl präbiotischer Moleküle enthalten, darunter Aminosäuren, Vitamin B3 und Blausäure (HCN).

Quellen:

Universität Cambridge: https://www.cam.ac.uk/

Tagungsband der Royal Society A: https://royalsocietypublishing.org/journal/rspa