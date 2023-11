Könnten springende Kometen Leben auf anderen Planeten hervorbringen?

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass springende Kometen die Bausteine ​​für Leben auf anderen Planeten in der Galaxie liefern könnten. Während die Theorie, dass Kometen der Erde molekulares Material für Leben liefern, gut etabliert ist, haben Wissenschaftler der Universität Cambridge nun gezeigt, wie dieser Prozess auch auf anderen Planeten ablaufen könnte.

Der Hauptautor der Studie, Richard Anslow, erklärt, dass wir, wenn wir mehr über die Atmosphären von Exoplaneten erfahren, feststellen können, ob komplexe Moleküle auch von Kometen transportiert werden können. So wie Kometen die Moleküle gebracht haben könnten, die zum Leben auf der Erde führten, könnte das Gleiche auch für Planeten gelten, die über die gesamte Galaxie verstreut sind.

Damit Kometen organisches Material effektiv transportieren können, müssen sie sich mit relativ langsamen Geschwindigkeiten von weniger als 15 Kilometern pro Sekunde fortbewegen. Noch schneller würden die lebenswichtigen Moleküle den Aufprall nicht überleben, da sie aufgrund der Temperatur und der Geschwindigkeit auseinanderbrechen würden.

Wissenschaftler vermuten, dass die wahrscheinlichsten Systeme, in denen sich Kometen mit der richtigen Geschwindigkeit fortbewegen können, Erbsen-in-einer-Schote-Systeme sind, in denen eine Gruppe von Planeten eng beieinander umkreist. In solchen Systemen könnten Kometen von der Umlaufbahn eines Planeten auf einen anderen überspringen oder abprallen lassen und so ihre Geschwindigkeit verlangsamen. Wenn sich der Komet langsam genug bewegt, könnte er auf die Oberfläche eines Planeten stürzen und dabei intakte Moleküle freisetzen, von denen man annimmt, dass sie die Vorläufer für Leben sind.

Die Forscher identifizieren solche Systeme als potenzielle Orte für die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Es ist bekannt, dass Kometen eine Reihe präbiotischer Moleküle tragen, darunter Aminosäuren, Vitamin B3 und Blausäure (HCN). Die Beständigkeit von HCN gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht es, den Eintritt in die Atmosphäre zu überstehen und intakt zu bleiben.

Mithilfe mathematischer Modellierungstechniken stellten die Forscher fest, dass Kometen in bestimmten Szenarien die Vorläufermoleküle für das Leben liefern können. Sie fanden heraus, dass Planeten, die einen Stern ähnlich unserer Sonne umkreisen, eine geringe Masse haben und sich in einer engen Umlaufbahn zu anderen Planeten im System befinden müssen. Nahe gelegene Planeten auf engen Umlaufbahnen sind besonders wichtig für Planeten um Sterne mit geringerer Masse, bei denen die Geschwindigkeit höher ist.

Die Ergebnisse dieser Studie könnten sich bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems als nützlich erweisen. Durch die Identifizierung der Art von Systemen, die die Lieferung organischer Moleküle erleichtern, können Wissenschaftler ihre Bemühungen auf die Untersuchung von Planeten konzentrieren, die ähnliche Eigenschaften aufweisen. Dieser Ansatz kombiniert Fortschritte in der Astronomie und Chemie, um grundlegende Fragen zum Ursprung des Lebens zu beantworten.

FAQ

Q: Wie könnten Kometen Bausteine ​​für Leben auf anderen Planeten liefern?

A: Mit langsamer Geschwindigkeit fliegende Kometen könnten auf die Oberfläche eines Planeten stürzen und intakte Moleküle abgeben, von denen man annimmt, dass sie Vorläufer für Leben sind.

Q: Welche Systeme eignen sich für Kometen zur Abgabe organischer Materie?

A: Erbsen-in-eine-Schoten-Systeme, in denen eine Gruppe von Planeten eng beieinander umkreist, sind die wahrscheinlichsten Systeme für Kometen, die sich mit der richtigen Geschwindigkeit fortbewegen.

Q: Welche Moleküle tragen Kometen, die für die Entstehung von Leben wichtig sind?

A: Es ist bekannt, dass Kometen präbiotische Moleküle wie Aminosäuren, Vitamin B3 und Blausäure (HCN) enthalten.